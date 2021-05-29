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梅雨抵達！鋒面已到桃竹上空　中部以北先迎雨「5水庫解渴」

記者李宜秦／台北報導

梅雨鋒面正式抵達！中央氣象局表示，今日起受到鋒面影響，各地天氣不穩，西半部、東北部將有陣雨或雷雨。目前鋒面位置在桃竹一帶，台中以北已開始降雨，隨著鋒面往南推進，中南部越晚越容易降雨，預計下周三天氣才會恢復穩定。

▲梅雨鋒面抵達。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲梅雨鋒面抵達。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，梅雨鋒面正式抵達，今天是梅雨第一天，現在鋒面的位置差不多在桃竹一帶，台中以北已經率先有雨。隨著鋒面往南推進，愈晚南邊愈容易有雨。從天氣圖來看，翡翠、石門、寶山、德基、日月潭等水庫將先解渴，

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本次梅雨鋒面影響時期有三大重點，第一，「時陰(晴)時雨、非持續性雨勢」，這次梅雨並非一直都會下雨，而是「陰雨不定，有時放晴」，天氣變化會比較捉摸不定。

第二，「斷斷續續有雨的時期持續較久」，雖然不是一直都會下雨，但是這種陰雨不定的天氣型態會至少持續到下周三(6/2)，而在這之後幾天，說不定梅雨鋒面又會重返台灣，根據模式預估，大概六月中旬梅雨鋒面才會完全離開台灣。

▲▼天氣 下雨 台北市午後大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中部以北已開始降雨。（圖／記者屠惠剛攝）

第三，「中南部平地早上注意大雨」，典型梅雨伴隨的西南季風已經出現，西南季風會跟深夜的陸風相遇，並激發出降雨雲系，所以位於迎風面的中南部平地，早上是最容易下雨的時間點。

氣象局表示，今日是鋒面接近的時間，滯留鋒於周日移動至台灣上空，並將於中、北部附近徘徊滯留，因此周日至下周二受到滯留鋒影響，各地天氣不穩定，都有短暫陣雨或雷雨，尤其中部、北部將可能有豪雨、大雨發生機率。

在這期間鋒面附近會不定時有對流發展，容易出現瞬間大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣。不過這三天也不會雨下不停，仍會有雨勢停歇的空檔，在沒有降雨的時間天氣則較為悶熱。

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