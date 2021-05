梅雨抵達！鋒面已到桃竹上空　中部以北先迎雨「5水庫解渴」

美國主流媒體《紐約時報》27日刊出以「台灣祈雨,急於節約用水」(Taiwan Prays for Rain and Scrambles to Save Water)的報導,其中提到台灣部分湖泊與水庫幾乎快乾涸了,限水措施迫使民眾改變生活方式,現在,許多台灣人都在仰望著天空,祈求降雨。