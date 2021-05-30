快訊／「進喔！雷雨移到水庫上空了」　國家警報響！彰化升級豪雨

▲大雷雨炸中台灣。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

國家級警報響了！中央氣象局今天（30日）對彰化縣發布「災防告警訊息」，大雷雨預計持續至上午7時30分。氣象局也把彰化縣的大雨特報升級成豪雨特報，另對台中市、澎湖縣發布大雨特報。根據氣象局觀測，彰化縣秀水鄉最近一小時雨量103.5毫米。水利署也對彰化縣發布一級淹水警戒。

一級淹水警戒：大村鄉、鹿港鎮、福興鄉、埔鹽鄉、秀水鄉、和美鎮

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二級淹水警戒：埤頭鄉、彰化市、溪湖鎮、芳苑鄉

氣象局也對台中市、雲林縣發布大雷雨即時訊息，時間至上午7時半。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書說，「雷雨有移到鯉魚潭水庫上空了，希望能大一點！進進進！」

▼今晨0時至7時累積雨量圖。（圖／氣象局）

氣象局說，今滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，西半部及東北部降雨機率高，尤其當有對流雲系發展、通過時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，提醒大家，強對流確切出現的時間、地點需配合即時監測來輔助，請多留意氣象局發布的相關天氣訊息。

氣象局指出，溫度方面，雲多下雨加上有些東北風，北部及宜花較為舒適，高溫約28、29度，其他地方沒下雨時仍稍微悶熱，高溫可以來到31至33度。