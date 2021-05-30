「都我的新北市民」　侯友宜為疫苗嗆中央：別再刁難！快點啦

記者黃巈禾／新北報導

國內疫情嚴峻，地方政府、企業、民間團體紛紛表態願捐贈國際疫苗，但疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗採購須由政府與原廠簽約，並由中央統籌分配。對此，新北市長侯友宜30日在防疫記者會上表達對新北市民的不捨，並痛批中央不要再刁難。

▲新北市長侯友宜。（資料照／ETtoday直播）



侯友宜表示，大家都很擔心新北的醫療量能，每次開出來的病床到底能容納新北這麼多市民嗎？這是他最煩惱也最擔心，今天去看一間集中檢疫所，160幾間一天就滿，新北不但開一間滿一間，還拜託其他縣市幫忙收。

侯友宜指出，1043間專責病房，已清空956房，預備開出1330張病床，新北市北區的醫療聯絡網，當時北區醫療大部分都開在台北市，現在新北一直在拚，有土城醫院，有新北聯醫的擴大，但再怎麼拚，在大量的病毒病患來說，新北量能很緊。

侯友宜提到，現在ICU開127間，昨天117間馬上滿，剩3間，今天又開10間，ICU開的速度幾乎趕不上病人送來的速度，他最難過的是，輕症才過一會兒就變重症，送到重症的時候一堆年紀大的長輩還有慢性病，才一會兒就送到ICU，才一會兒就走了，看了實在很捨不得，「那是我的新北市民，那是我的親人」

侯友宜提及，一直在講，現在跟時間拚，要把生命救回來，就要跟時間拚，拚不是拚救命，不是只是在拚醫療量能開出來而已，醫療量能要拚也要拜託別人，一起拚，最重要還要拚疫苗，疫苗沒進來，事情不會解決，就要看到最親的人一個一個離去，這是市長每次看到的現象。

對於疫苗，侯友宜說，一直在喊要和中央配合，為什麼要跟中央配合，防疫絕對是全國一體，要一起拚一起衝，看到很多愛心宗教團體、企業團體都站出來要買疫苗，他在這裡要跟中央講，「不要再刁難了啦！快點啦」

侯友宜強調，這個生命拚時間，搶救的關鍵時刻，這個時候不要說中央地方，有愛心的企業團體、宗教團體要幫忙，政府真的要全力幫忙之外，絕對不要刁難，越刁難，時間越拖，生命越沒有，這是搶救生命，跟時間在競賽，如果去醫院病床看一看，真的看了之後不知道要怎麼跟市民交代，疫苗快進來，才能趕快救人，這要拚，這要快點拚，大家都在等。