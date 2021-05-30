快訊／一人中鏢全家篩檢！柯文哲籲民眾：市場少去多買

記者袁茵／台北報導

指揮中心30日公布，國內新增266例本土，以新北市193例居多，其次為台北市85例，另有89例校正回歸，以及新增11例死亡。台北市政府30日召開防疫記者會，台北市長柯文哲呼籲民眾「市場少去多買」，未來也將有新的政策「一人中鏢全家篩檢」。

台北市政府30日上午進行防疫第四級警戒擴大管制兵棋推演，下午於3時30分召開防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊和相關局處出席，並對上午的第四級警戒兵棋推演、市場分流管制做出回應。

柯文哲提及，他對市民有些呼籲，因為發現市場跟商圈人流多，但他不打算用強制命令，過去他發現只市民都會自動自發遵守，所以他有2點要對外說明，第一是呼籲大家減少去市場次數，一週採買2次，「少去多買」，也將協調北市市場自治會，看是否能每天停攤一部分。

柯文哲說，第二，新冠肺炎特色是家戶傳染明顯，所以未來新政策是「一人中鏢全家篩檢」，至於怎麼做，會再研究看看。

指揮中心表示，新增266例本土病例，為123例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至5月29日；另校正回歸個案89例中，為42例男性、47例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共355例，以新北市193例最多，其次為台北市85例，桃園市24例，苗栗縣、台中市及彰化縣各9例，基隆市8例，花蓮縣6例，南投縣4例，嘉義縣3例，連江縣、台東縣、宜蘭縣、新竹市及高雄市各1例。其中萬華活動史相關20例、茶藝館相關1例，其他已知感染源118例、關聯不明47例、疫調中169例。

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▼許多人於傳統市場搶菜時，仍忘了維持社交距離，引發外界擔憂。（圖／記者屠惠剛攝）

▼台北市南門市場採買人流稀少。（圖／記者宋良義攝）

▼台北市長柯文哲召開防疫記者會。（資料圖／北市府提供）

