快訊／批政院別做哏圖！柯文哲：若對疫情這麼用心「局面不會搞成這樣」

記者袁茵／台北報導

指揮中心30日公布，國內新增266例本土，以新北市193例居多，其次為台北市85例，另有89例校正回歸，以及新增11例死亡。台北市政府30日召開防疫記者會，針對政院30日回擊，紓困預算已經編列115億，這次再新增224.5億添購疫苗，台北市長柯文哲怒批，重點不是編預算，而是疫苗到手沒，不要每天做哏圖轉移視聽，「有時候中央對新冠肺炎，若有對柯文哲這麼用心的話，局面不會搞成這樣！」

台北市政府30日上午進行防疫第四級警戒擴大管制兵棋推演，下午於3時30分召開防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊和相關局處出席，並對上午的第四級警戒兵棋推演、市場分流管制做出相關回應。

關於政院回擊，過去紓困預算已編列115億買疫苗，這回是再新增224.5億添購疫苗，是否柯文哲有所誤解？柯文哲表示，「你不講我還不生氣，你越講我越生氣！」預算編了但疫苗在哪？重點不是編預算，而是疫苗要到手，「也不要每天做梗圖轉移視聽。」

柯文哲強調，紓困當然要做，但用錢要有輕重緩急，不要轉移焦點覺得他好像反對紓困，「錯了！紓困要做，但紓困要思考更重要的事情是什麼！」既然疫苗預算已經編了，那就趕快執行、趕快做，如果中央對待新冠肺炎，有跟對待他一樣用心的話，就不會搞成這樣。

指揮中心表示，新增266例本土病例，為123例男性、143例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月14日至5月29日；另校正回歸個案89例中，為42例男性、47例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月27日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共355例，以新北市193例最多，其次為台北市85例，桃園市24例，苗栗縣、台中市及彰化縣各9例，基隆市8例，花蓮縣6例，南投縣4例，嘉義縣3例，連江縣、台東縣、宜蘭縣、新竹市及高雄市各1例。其中萬華活動史相關20例、茶藝館相關1例，其他已知感染源118例、關聯不明47例、疫調中169例。

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▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑召開防疫記者會。（資料圖／北市府提供）

