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基進黨邀小學生看「陳時中哽咽」影片　舉辦心得徵文比賽

▲▼陳時中哽咽瞬間。（圖／翻攝疾管署畫面）

▲陳時中為了警察確診而哽咽。（圖／翻攝疾管署畫面）

記者鄒鎮宇／綜合報導

本土疫情連日破百，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前談到第一線警察同仁確診時，忍不住哽咽。對此，台灣基進黨主席陳奕齊聽完陳時中的話後感觸良多，決定舉辦參加徵文比賽，邀情家長帶著孩子先觀看這段影片再寫下50至500字的心得，以此感謝第一線的基層人員。

陳奕齊29日在臉書PO出「台灣囝仔撐台灣」徵文徵圖活動，表示台灣因疫情停班停課，但這段期間內還是有孩子的家長必須外出工作，「前兩天阿中部長，在記者會最後講了一段語重心長的話，令我們也感觸良多。我們邀請各位小朋友一起來聽聽，然後想一想，除了警察、醫護人員，還有哪些人是必須持續工作、在外奔波，才能讓我們安心在家中自學呢？你身邊有沒有同學，因為父母都要外出工作而無法在家上課，必須去學校上課的呢？​」

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▲受到疫情影響，多地縣市政府宣布，八大行業暫停營業。（示意圖／記者林悅翻攝）

▲部分八大行業偷偷營業，導致第一線員警疲於奔命。（示意圖／記者林悅翻攝）

陳奕齊說，希望孩子們可以把在家的防疫心得，寫成文字或繪圖，以此感謝各行各業的辛勞。活動對象為國小一年級至六年級，按年級會有不同的字數限制，且需先看完「0526陳時中哽咽」的影片後，由家長協助孩童寫下或畫出這段日子居家防疫的心得，並請給予辛苦為這塊土地付出的人們一些鼓勵。

陳奕齊表示，參加的學生都可以獲得「台灣基進口罩組」，並會從各年級的參加組中選出兩名得獎者，可以獲得台灣滿福包 (含台南黨部守護台灣啤酒組「慰勞家長」、台灣基進口罩組、拚死護台灣毛巾一條及台南地方特產)。

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