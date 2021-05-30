疾管署簽約採購500萬劑高端疫苗　徐巧芯批「荒謬」：反對到底！





▲台北市議員徐巧芯。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

隨著新冠肺炎疫情擴大，疫苗話題受外界高度關注，部分民眾質疑中央疫苗採購不足，是想保護國產疫苗；就在BNT輝瑞疫苗話題鬧得沸沸揚揚，只做到二期臨床試驗的高端疫苗30日宣布，已經與衛福部簽訂新冠疫苗採購合約。對此，台北市議員徐巧芯痛批，政府在國產疫苗二期還在進行中，就貿然簽約共計1000萬的合約，「這是非常荒謬的事情，我反對到底！」

高端疫苗30日傍晚表示，已經與衛生福利部疾病管制署完成「110年國內COVID-19疫苗採購（案號CL110017）合約簽署，合約採購標的為「高端新冠肺炎疫苗（MVC COVID-19 Vaccine）」，合計500萬劑疫苗採購，另附上限500萬劑之後續擴充。

針對衛福部與高端疫苗簽約，徐巧芯30日晚間於臉書表示，說不定國產疫苗的表現很好，但是在「第三期期中試驗」出爐以前，沒有數據能夠證實有效性及安全性，是否能比照一般國際藥廠的疫苗如莫德納、輝瑞AZ等，「不是說它不好，而是還沒有證據證明它好以前就說它好，是一件很危險，也很不負責任的事。」

徐巧芯表示，自己完全沒有辦法理解，政府在國產疫苗二期還在進行中，甚至5月持續招募受試者的情況下，貿然與國產業者簽訂共計1000萬的合約，「這是非常荒謬的事情，我反對到底！」

徐巧芯質疑，國際上有現貨但政府不加買，甚至民間跟企業要幫忙國人捐贈疫苗時，以「把關」為名，拿出百般複雜的流程刁難；然後同時跑去簽約一個正在實驗中尚不知安全和有效性的國產疫苗，「還一次買1000萬劑，到底是什麼原因？」

最後，徐巧芯提及，若政府真的有心把關，她要求應必須比照美國「FDA緊急授權指南」，待國產疫苗檢附第三期臨床實驗報告的受試者在完成疫苗接種後，至少中位數兩個月以上的追蹤資料，才能申請緊急授權，「疫苗是要打到人民身體裡面的，不是你平常做哏圖那麼簡單的事情，該進行的程序一樣都不能少！」

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