他曝陳時中沒做好「這三件事」：把好好的台灣搞到現在這樣子

▲指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

記者楊蕓／台北報導

中央流行疫情指揮中心30日正式宣布，同意企業在醫事人員的執行下，可以自費進行篩檢。中廣董事長趙少康30日在臉書發文批評，陳時中「視篩如金」，既不肯普篩，也不肯快篩，「終於把一個好好的台灣，搞到現在這個樣子。」

趙少康表示，今天的記者會，陳時中表面上放寬企業可以自費做快篩，但還是要求必須由醫事人員執行，指揮中心協助媒合醫療機構。他質疑，難道陳時中真的不知道醫事人員的工作量已經破表，10天沒回過家的大有人在，用這個規定不是要累死醫護就是想卡死企業不能做快篩。

趙少康說，上帝給了台灣一年半時間，只要看看世界上染疫嚴重國家的經驗，就知道哪些事情該做，哪些事情做了也白做，並指出防疫有成的國家主要做好三件事，就是「應篩盡篩、應收盡收和應封則封」，這是抵禦疫情最有效的方法，「陳時中不用就是不用，真不知道他腦子裡想些什麼。」

趙少康認為，現在要專責醫院做快篩，是殺雞用牛刀，醫護人力已經吃緊，應該用在非要他們不可的地方。至於快篩，人人可做，就像驗孕或驗血糖，沒有多大技術，也沒有醫療風險，且歐洲各國早就開放人民自己做快篩了，美國篩檢也很方便，只有在台灣，這也不行，那也不行，統統抓在中央政府手裡，但中央無能又無效率，難怪篩檢慢如牛步，「如果不是雙北市不理陳時中，自行決定設站篩檢，到現在都還不知道有這麼多人確診。」