北市「確診居住地」分佈圖曝光！萬華紅點超密集⋯柯文哲：沒必要疫調

記者袁茵／台北報導

指揮中心30日公布，國內新增266例本土，以新北市193例居多，其次為台北市85例，另有89例校正回歸，以及新增11例死亡。台北市政府30日召開防疫記者會，台北市長柯文哲公布12行政區確診數字，首次使用Google Maps方式，可見萬華地區仍較多紅點；不過柯文哲強調，病例變多時疫調已經沒必要，新防疫戰略是將身邊的人當可能感染者。

台北市政府30日上午進行防疫第四級警戒擴大管制兵棋推演，下午於3時30分召開防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊和相關局處出席，並對上午的第四級警戒兵棋推演、市場分流管制做出相關回應。

柯文哲表示，30日指揮中心公布本土共355例，不管要不要校正回歸，經過這2週相當嚴格的自主封城，可看到確診數下降，一開始疫情最嚴重的萬華地區僅489人篩檢，且陽性比例明顯減少，降到3.9％，就如同他前幾天說的，萬華地區看起來是有控制，只是各個地區有病例出現。

柯文哲拿出一張使用Google Maps製成的確診數手板，提及為了讓大家更清楚，所以使用Google Maps顯示，這是從5月14日至5月25日，用很積極嚴格管制的方法，萬華地區仍是熱區，只是全北市都有確診案例，如果用大數據看足跡，可看出不只有北市，還有其他足跡到新北市去。

柯文哲強調，這也是為什麼一開始病例變多時，他說疫調已經沒必要，因為做不起來、量太多了，不希望公布足跡造成民眾「假象安全感」，固然萬華病例多，但全市都有案例，所以現在的防疫戰略是，每個人要幫身旁的人當作可能感染者。

▼柯文哲召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▼北市最新疫情。（圖／北市府提供）