不要再獵巫砸店了！南澳碧候村全村1096人PCR結果出爐

▲宜蘭南澳村民不滿案4990自台北返家，讓母親確診為案5974，26日晚到場砸酒瓶洩憤叫囂（紅圈處）。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）。

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南澳鄉碧候村雜貨店母女確診，村民擔心全村陷入染疫風暴，26日晚更有人朝店砸酒瓶，也有知情者亂爆料：「確診者偷跑回鄉自私的行為」慘被宜蘭衛生局打臉；碧候村是否再有人染疫引發關切，宜蘭衛生局30日表示，全村1,096人的PCR（核酸篩檢）30日出爐，全是陰性。

宜蘭衛生局表示，5/26至27日在原鄉南澳碧候村部落擴大篩檢服務，兩天總共服務了1,096位的民眾，目前核酸篩檢的分析已經出來了，全部結果都是陰性，也就是目前沒有其他人被感染。

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▲全村1,096人，PCR（核酸篩檢）30日出爐，全採陰。（圖／宜縣府提供）

此外，衛生局將要求全部落的人於未來兩週內加強自我健康監測；對於曾經去過足跡地點的人，也會更加要求自我健康管理，希望能徹底維護部落的健康。

南澳鄉碧候村雜貨店母女先後確診後，碧候村全村篩檢，但26日晚有憤怒的居民到雜貨店叫囂，甚至朝二樓窗戶投擲空酒瓶洩憤，影片隨即引發網友熱議，有人認為「沒有人願意染疫，希望多點關心及體諒」，也有知情者爆料，主要是「確診者自私的行為」，才讓居民如此憤怒。

雜貨店30多歲女兒遭獵巫，宜蘭衛生局副局長徐秋君表示，雜貨店女兒因台北工作的公司樓下有人確診，公司因而休業，而她當時非確診者更不是匡列居隔者，公司休業後，5/19她才回南澳家，絕非網傳是確診才偷跑回來。

她回家後於5/22出現症狀，至社區採檢站採檢，於25日確診（案4990），CT值18，50多歲母親也在5/26確診（案5974）。