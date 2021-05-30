差一個轉彎過關！　女被惡意逼停...哭喊「都路考4個月了！」

記者任以芳／綜合報導

大陸考駕照難度，黑龍江省齊齊哈爾市，一名女性考生在科目三路考，只差一個彎道可以過關。突然，殺出一台私家車惡意超車逼停，女考生當場不及格。她衝去拍對方車窗大哭，「考駕照多費力，我都考四個月了。」最後，蹲在馬路上痛哭，引起不少大陸網友的同情。

▲女子路考被逼停，當街崩潰大哭。（圖／翻攝 燃新聞）

綜合陸媒報導稱，一名女性考生差最後一個彎道就可以結束考試了，結果被一輛私家車超車逼停，女考生慌張之下怕撞到其他車，最後原地停下，考試沒有通關。

目擊者拍下影片顯示，該考生氣得的瘋狂用雙手拍對方的車窗。「你知道考駕照有多費勁嗎？我都考4個月了！馬上就要到位置了……。」隨後，蹲在地上崩潰大哭。

不少網友十分同情女考生，因為大陸考駕照確實難度很高。有網友認為，「私家車搶先行法律上是允許的，但從道德上來講，看到陸考車還是該讓就讓一下。」還有網友們表示，「太不道德了，是路考過來人，超車的私家車什麼心理？」、「遇到這種，肯定車都給他拆了！」

▲大陸網友戲稱，考駕照比登天還難。（圖／翻攝 百家號）

據了解，大陸考駕照規定嚴格，不只報名費昂貴、考試科目十分複雜。其中，科目三路考被視為大魔王關卡，很多人至少考兩次以上才過關。

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