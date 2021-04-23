影／野生東北虎闖入農村　民眾驚呼快跑！...「虎掌一揮」震碎車窗

記者任以芳／綜合報導

黑龍江一處農村今（23日）發生東北虎闖入事件，密山市白魚灣鎮一位村民，住家附近廢棄民宅發現一隻成年的東北大老虎，嚇趕緊警。當地立刻疏散居民，工作人員開車到現場觀察時，老虎飛奔過來襲擊車輛，虎掌一拍車窗立刻震碎，過程超級驚險。

▲東北虎一掌拍碎車窗。（圖／翻攝 漩渦西安商報）

綜合多家陸媒即時報導指出，雞西密山市白魚灣鎮相關部門迅速趕至現場處理，初步判斷是一隻成年東北虎。工作人員開車追蹤老虎，遇老虎飛奔襲擊。工作人員立刻大喊，「快跑！快跑！」快速駕車逃離，事後車窗被老虎一掌拍碎，破裂出一個大洞。

據《北京頭條》最新消息指出，這隻大老虎已經被驅趕到農田附近，遠離農村一帶。過程中，村民親眼看到，老虎太過驚慌，在遠處慌亂奔跑時把人撲倒，接著又繼續加速奔跑亂竄，至於被撲倒的人是否受傷，沒有進一步消息。

目前，當地特警已出動，現場停了不少警車，有相關人員專用麻醉槍趕赴現場，據了解，已鎖定老虎位置。

▲東北虎闖入黑龍江農村 。（圖／翻攝 漩渦西安商報）

東北虎一般指西伯利亞虎，在北方地區比較常見。近日，黑龍江一村莊闖入成年東北虎，屬於大陸一級保護動物，數量稀少，目前現存的野生東北虎是不足二十隻，全國僅剩不到四百隻野生東北虎，十分珍貴。

東北虎是現存體重最大的肉食性貓科動物，其中雄性體長可達3米左右，尾長約1米，體重達到350千克左右。 分佈於亞洲東北部，即俄羅斯西伯利亞地區、北韓和大陸東北地區。

►►►直播現場

▼ 東北虎今（23日）闖入農村，當地媒體同步直播警方抓捕過程 。（圖／翻攝 極光新聞直播）