　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／農村驚魂！東北虎麻藥退了　村民好奇圍觀「越聽越毛」

記者任以芳／綜合報導

黑龍江密山市一處農村23日闖入一隻野生東北虎，即時被警方用麻醉槍擊中後解除危機。據了解，老虎體重約250公斤，警方連開4次麻醉槍後又補了一槍，才成功制服猛虎。今（24日）上午老虎已從麻醉藥效中醒來，在籠子裡生氣怒吼，不少村民好奇圍觀，直說第一次聽「虎嘯」很震撼。

▲▼ 東北虎闖入農村、2021.4.23 。（圖／翻攝 中新網、人民日報、網易）

▲ 野生東北虎闖入農村，村民看傻眼。（圖／翻攝 網易）

猛虎闖入農村有如鄉野傳奇，這起事件發生在黑龍江省密山市白魚灣鎮臨湖村內。據《網易》報導稱，第一個發現老虎的村民張守志回憶，「我早上聽到老虎叫聲，聲音非常嚇人，循著聲音跑過來一看，發現竟然是一隻老虎！」

張守志以為看走眼，老虎怎麼會跑來平地，後來一些一些村民開車去看老虎，汽車發動的聲音驚擾到老虎，跑到張守志家廢棄房屋旁。之後開始受到驚嚇，亂竄到村外農田中，隨後撲倒一名村民，還衝擊一輛汽車，一掌拍碎車窗，最後躲進村莊旁的溝渠當中。猛虎大鬧一整天，直到23日晚間21時，被警方用麻醉槍制服。

▲▼ 東北虎闖入農村、2021.4.23 。（圖／翻攝 中新網、人民日報、網易）

▲ 闖入農村的東北虎麻藥已退 。（圖／翻攝 中新網）

這起事件也勾起黑龍江農村老人記憶，相傳老虎出沒時都會刮起一陣狂風。《水滸傳》中，武松打虎是一個非常經典的橋段。

關於原著描述，當時武松酒力發作，便找了一塊大青石，仰身躺下，剛要入睡，忽聽一陣狂風呼嘯，一隻猛虎朝武松撲了過來，武松急忙一閃身，躲在老虎背後。 老虎一縱身，武松又躲了過去。

武松打虎的時間在傍晚，為什麼當時會颳起一陣狂風？網友《溪說筆談》分析， 首先，當時已經暮色降臨，景陽岡森林起風很正常，即使作者有意安排一個陰風怒吼的場景，也很合理。

其次，老虎有幾百斤重，衝出來時速度又快又猛，帶風很正常。 都說虎虎生風，就是因為老虎的行動太快了，所以牠在撲食時，速度自然會帶動風場，口耳相傳之下，成為「猛虎出場有狂風」的鄉野傳奇。

ET快訊
龍象大戰回到過去！轉播圖卡超復古　球迷笑：畫質太好
高雄、台南降雨畫面曝！民眾歡呼：不用去打水了
曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝
春雨明天報到！一圖看「六大水庫進帳雨量」　下周這天還有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／農村驚魂！東北虎麻藥退了　村民好奇圍觀「越聽越毛」

陝西「脫貧被爆造假」大腦羞！央視記者「手機被搶」還遭辱罵驅趕

開閩三王入閩1136年！　閩台連線共祭傳承

大陸危機沒有過去？　鍾南山：正全力研發變異毒株疫苗

日防衛相憂「台灣如赤化」　陸外交部：有這種人當道誤導輿論

影／霸氣媽花400萬蓋天橋　至今不告訴孩子..原因暖心　

陸首輛火星車命名「祝融號」　寓意點燃中國星際探測的火種

提醒美方堅持「一中原則」　王毅：打台灣牌就是玩火

諷美干涉內政　王毅：民主不是可口可樂，全世界一個味道

傷人東北虎已被捕獲　警開「5發麻醉槍」終於制伏

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

周杰倫伴奏王力宏「世紀合體」唱《唯一》　黑人超狂人脈再現「最有誠意的生日禮物」

影／農村驚魂！東北虎麻藥退了　村民好奇圍觀「越聽越毛」

陝西「脫貧被爆造假」大腦羞！央視記者「手機被搶」還遭辱罵驅趕

開閩三王入閩1136年！　閩台連線共祭傳承

大陸危機沒有過去？　鍾南山：正全力研發變異毒株疫苗

日防衛相憂「台灣如赤化」　陸外交部：有這種人當道誤導輿論

影／霸氣媽花400萬蓋天橋　至今不告訴孩子..原因暖心　

陸首輛火星車命名「祝融號」　寓意點燃中國星際探測的火種

提醒美方堅持「一中原則」　王毅：打台灣牌就是玩火

諷美干涉內政　王毅：民主不是可口可樂，全世界一個味道

傷人東北虎已被捕獲　警開「5發麻醉槍」終於制伏

林立連4場坐板凳　曾豪駒賽前談心

遊客對空喊「再大一點！」溪頭降下3豪米雨量　居南投各區之冠

宏碁新款Swift 3動眼看：具備intel Evo認證、充電30分鐘用機4小時

蔡英文見環團無共識　總統府：不是溝通的結束

隨時做好下車準備！　愛睏阿金坐著度估「點頭不敢睡」融化網

醫控「教練3要命疏失」害7歲童腦死！無奈嘆：受傷久了不會讓你變強

小白狗半夜「外帶3份便當」直衝巷子　路人好奇跟蹤笑翻：趕值勤

練柔道90分鐘摔成腦死！7歲童「拔管還有呼吸」　律師點出關鍵問題

萬巒豬腳驚爆非台灣豬！　藍營人士揪「產地加拿大」

這就是職棒！被罵髒話、椅子滿天飛　陳義信、王俊郎超懷念

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

大陸熱門新聞

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

電動車三貼闖紅燈遭撞！5歲妹重摔亡

員警遭眼鏡王蛇鑽入後背！蛇頭探出領口

賓士車主疑假車禍　暴打人母

老公拒簽「無痛分娩同意書」...她一生完秒暴走

男友主動衝去醫院結紮　結局翻轉她哭死

北京半程馬拉松今登場　疫後重啟

北京798藝術區創始人　遭調查落馬

空姐被安排陪睡！公司火速闢謠

校門口車流量大！家長砸400萬↑建天橋

霸氣學生媽花400萬蓋天橋

27歲金融男迎娶76歲乾媽！背後真相超傻眼

陸首輛火星車命名「祝融號」

趙立堅批日防衛相「涉華言論信口開河」

更多熱門

相關新聞

傷人東北虎已被捕獲　警開「5發麻醉槍」

傷人東北虎已被捕獲　警開「5發麻醉槍」

黑龍江省密山市白魚灣鎮臨湖村23日上午出現一頭東北虎，造成村民受傷及車輛受損。經過一整日的追蹤，當地警方與林業局人員於同日晚間以5發麻醉槍制伏了東北虎。

直播猛虎闖入農村　民眾驚呼快跑！

直播猛虎闖入農村　民眾驚呼快跑！

性騷擾女下屬　色男被拖把暴打

性騷擾女下屬　色男被拖把暴打

列車被大火逼停　目擊者：火苗窗外翻騰

列車被大火逼停　目擊者：火苗窗外翻騰

訂單備註「幫帶一瓶水」！機警外送員報警救命

訂單備註「幫帶一瓶水」！機警外送員報警救命

關鍵字：

猛虎東北虎麻藥黑龍江

讀者迴響

熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

正妹數學老師穿太緊！「背後渾圓形狀全露」

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面