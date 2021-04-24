影／農村驚魂！東北虎麻藥退了　村民好奇圍觀「越聽越毛」

記者任以芳／綜合報導

黑龍江密山市一處農村23日闖入一隻野生東北虎，即時被警方用麻醉槍擊中後解除危機。據了解，老虎體重約250公斤，警方連開4次麻醉槍後又補了一槍，才成功制服猛虎。今（24日）上午老虎已從麻醉藥效中醒來，在籠子裡生氣怒吼，不少村民好奇圍觀，直說第一次聽「虎嘯」很震撼。







▲ 野生東北虎闖入農村，村民看傻眼。（圖／翻攝 網易）

猛虎闖入農村有如鄉野傳奇，這起事件發生在黑龍江省密山市白魚灣鎮臨湖村內。據《網易》報導稱，第一個發現老虎的村民張守志回憶，「我早上聽到老虎叫聲，聲音非常嚇人，循著聲音跑過來一看，發現竟然是一隻老虎！」

張守志以為看走眼，老虎怎麼會跑來平地，後來一些一些村民開車去看老虎，汽車發動的聲音驚擾到老虎，跑到張守志家廢棄房屋旁。之後開始受到驚嚇，亂竄到村外農田中，隨後撲倒一名村民，還衝擊一輛汽車，一掌拍碎車窗，最後躲進村莊旁的溝渠當中。猛虎大鬧一整天，直到23日晚間21時，被警方用麻醉槍制服。

▲ 闖入農村的東北虎麻藥已退 。（圖／翻攝 中新網）

這起事件也勾起黑龍江農村老人記憶，相傳老虎出沒時都會刮起一陣狂風。《水滸傳》中，武松打虎是一個非常經典的橋段。

關於原著描述，當時武松酒力發作，便找了一塊大青石，仰身躺下，剛要入睡，忽聽一陣狂風呼嘯，一隻猛虎朝武松撲了過來，武松急忙一閃身，躲在老虎背後。 老虎一縱身，武松又躲了過去。

武松打虎的時間在傍晚，為什麼當時會颳起一陣狂風？網友《溪說筆談》分析， 首先，當時已經暮色降臨，景陽岡森林起風很正常，即使作者有意安排一個陰風怒吼的場景，也很合理。

其次，老虎有幾百斤重，衝出來時速度又快又猛，帶風很正常。 都說虎虎生風，就是因為老虎的行動太快了，所以牠在撲食時，速度自然會帶動風場，口耳相傳之下，成為「猛虎出場有狂風」的鄉野傳奇。