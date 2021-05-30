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郁慕明赴上海打免費疫苗　「在台灣不知等到什麼時候」

▲▼新黨榮譽主席郁慕明召開「勇敢面對新黨變質－郁慕明重大宣示」記者會 郁慕明辭去榮譽主席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲郁慕明。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

新黨前主席郁慕明28日發布一段在機場的影片，他表示自己將搭飛機前往上海打疫苗，台灣現在開始打疫苗，但量不多，年紀大的要等到疫苗，不知道什麼時候，所以他到上海去打免費疫苗。

郁慕明提到，對於他們來講，人在台灣，大陸非常關心，也歡迎台灣同胞去打免費疫苗，他動身前往上海，也會遵守防疫規定進行隔離，隔離一段時間可以走動，三個禮拜以後可以到其他地方走走。

▼郁慕明錄一段影片表示去上海打疫苗。（圖／翻攝自YouTube／水靈靈）

▲▼郁慕明錄一段影片表示去上海打疫苗。（圖／翻攝自YouTube／郁慕明）

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