郁慕明赴上海打免費疫苗　「在台灣不知等到什麼時候」

▲郁慕明。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

新黨前主席郁慕明28日發布一段在機場的影片，他表示自己將搭飛機前往上海打疫苗，台灣現在開始打疫苗，但量不多，年紀大的要等到疫苗，不知道什麼時候，所以他到上海去打免費疫苗。

郁慕明提到，對於他們來講，人在台灣，大陸非常關心，也歡迎台灣同胞去打免費疫苗，他動身前往上海，也會遵守防疫規定進行隔離，隔離一段時間可以走動，三個禮拜以後可以到其他地方走走。

▼郁慕明錄一段影片表示去上海打疫苗。（圖／翻攝自YouTube／水靈靈）

