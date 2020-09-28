「鑽地彈毀圓山指揮所」他曝陸武統情境：等外國軍隊疲軟攻擊台灣

▲郁慕明認為，大陸若真啟動武統，必然會區別重要目標和一般人民。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

兩岸情勢緊張，截至今天（28日）共軍已連續第13天擾台。對此，新黨榮譽主席郁慕明分析大陸武統台灣的各種可能情境，「大陸領導人也說了『中國人不打中國人』，但若是台灣自己不做中國人，反而把台灣賣給外國作反中基地，那兩岸就從內戰進一步變成反分裂之戰！大陸為維護中國主權，消滅外國代理人，身為中華兒女，又如何再去反對？」

郁慕明27日在臉書說，自從總統蔡英文上台以來，廢棄九二共識，武統也開始成為議題，到現在幾乎已提上日程；後知後覺的台灣人民，最近終於察覺台海有變，對於武統的可能情況，也不得不認真面對！

郁慕明表示，大陸若真啟動武統，必然會區別重要目標和一般人民，同時也會搭配宣傳，警告國際切勿介入中國內政；然後就是向台灣人民喊話：「攻擊目標是關鍵人物和指揮所，一般人民統一後基本生活不變。」

▼共機連13天擾台，圖為共機運8反潛機。（圖／國防部提供）

郁慕明指出，武器方面，大陸有高科技的鑽地彈，直接針對像圓山指揮所的堡壘爆破摧毀；還有像電磁脈衝彈及碳纖維導彈，可以破壞特定區域的電子及通聯設備；另外，就是透過導彈發射，鎖定特定人物的藏身的官邸、指揮所，以及港口、機場、彈藥庫攻擊，達到點穴、斬首的目的。

郁慕明說，除此尚可發動長時間軍事演習，就算演習結束後部隊也不撤退，形成實際上對台灣的軍事封鎖，然後等待外國軍隊戰備疲軟的機會，瞬間展開全方面的攻擊行動；以上各種腳本都是武統可能的情境，針對的皆為關鍵人物及軍事要地。

郁慕明認為，兩岸當然應盡一切努力避免戰爭，大陸領導人也說了「中國人不打中國人」，但若是台灣自己不做中國人，反而把台灣賣給外國作反中基地，那兩岸就從內戰進一步變成反分裂之戰，「大陸為維護中國主權，消滅外國代理人，身為中華兒女，又如何再去反對？」

根據記錄，共機在今早6時47分進犯西南空域，高度在2000公尺高度。我空軍兩度廣播，內容同樣維持常態性，「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度2000公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」而這也是共機連13天擾台。

▼郁慕明分析大陸武統情境。圖為解放軍東部戰區半夜進行火箭軍演訓。（圖／翻攝解放軍東部戰區公眾號）

▼郁慕明發文。（圖／翻攝郁慕明臉書）