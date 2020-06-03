川普將動用軍隊！郁慕明363字要蔡英文二選一：美國人民或政府？

▲佛洛伊德之死掀起美國警民衝突。（圖／路透）

記者黃翊婷／綜合報導

對於非裔男子佛洛伊德之死，美國總統川普將攻擊警方定調為國內恐怖行為，不排除會派軍隊上街。新黨榮譽主席郁慕明2日在臉書PO文，並以香港為例，隔空向總統蔡英文喊話，「請問此時此刻，妳是與美國人民站在一起，還是與川普站在一起？」

郁慕明在文章一開頭先提問，「蔡英文女士，妳說挺香港人民，那請問此時此刻，妳要不要和美國人民站在一起？」這些美國人民沒有專業的防毒面具和頭盔，也沒有所謂的「民主國家」媒體關愛，或者一整套「顏色革命」的精心造神，甚至等不到會傾聽民意、道歉撤案的馬英九或林正月娥，「只有川普的惡犬和『最不祥的武器』隨時伺候他們。」

▲郁慕明盼蔡英文表態。（圖／記者林敬旻攝）

郁慕明認為，美國人民不會獲得任何安撫與溝通，畢竟川普已經打算動用軍隊，把人民的示威當成戰爭，整個過程不到一週，相較於已經抗爭長達半年的香港，美國人民沒有組織或是帶頭者，激發、動員他們的是長期不公平的種族主義與階級壓迫。

郁慕明在文章最後隔空向蔡英文喊話，希望蔡不要「逃避」表態，許多網友都在等著看，「請問此時此刻，妳是與美國人民站在一起，還是與川普站在一起？」

▼郁慕明臉書全文共363字。（圖／翻攝自Facebook／郁慕明）

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