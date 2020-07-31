郁慕明341字評李登輝：台灣強人、民族罪人　點出關鍵「兩大政策」

▲李登輝住院174天，最終仍因反覆感染辭世。（圖／ETtoday資料照）

記者黃翊婷／綜合報導

前總統李登輝辭世，享耆壽98歲。新黨榮譽主席郁慕明30日在臉書PO出一篇341字的文章評論，他認為李登輝原本可以成為兩岸偉人，後來卻成了「台灣強人、民族罪人」，原因是李的兩岸政策大轉彎，走上兩國論之路，甚至提出去中國化教改，讓台灣從此陷入泥淖。

郁慕明在PO文中提到，李登輝是在開放大陸探親、兩岸官方接觸之初上位，算是掌握台灣對大陸政策的關鍵時刻，還派出蘇志誠、鄭淑敏成為密使，兩岸原本可以逐漸走上正軌，畢竟當時大陸並無意併吞台灣，只希望能共同締造統一的中國。

▲李登輝的夫人曾文惠在隨扈看護的扶持下，走出位於翠山莊的住處。（圖／記者湯興漢攝）

「台灣甚至有機會主導和平統一。」郁慕明指出，原因他還不能說，只是李登輝的兩岸政策大轉彎，選擇走上兩國論之路，更推行去中國化教改，台灣才會從此陷入泥淖中，「李登輝放棄成為兩岸偉人，選做台灣強人」、「聲稱『祖國是日本』、出賣釣魚台的他，大概也免不了『民族罪人』的定位」。

郁慕明坦言，這就是他對李登輝的評價，「死者已矣，98歲畢竟是高壽，也是喜喪。願他的家屬節哀，多多保重。」

▼郁慕明臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／郁慕明）

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