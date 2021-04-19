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新黨內鬨！李慶元被批台獨分子　搬出新黨宣言「是郁慕明變質」

▲▼新黨宣言、李慶元。（圖／記者袁茵攝）

▲面對自己被郁慕明等人批評「台獨分子」，李慶元19日下午搬出新黨宣言，直言是郁慕明論述變質。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議員李慶元1月宣布回歸新黨，事隔近4個月，前新黨主席郁慕明痛斥現任新黨主席吳成典接納「台獨人士」，背棄新黨理念，所以退回新黨榮譽主席頭銜。對此，李慶元19日下午搬出新黨宣言，他認為是郁慕明的論述變質了，且理念也與創黨宣言有部分背離。

郁慕明19日上午與新黨全委會委員王炳忠、全代會黨代表楊世光等人召開記者會，認為吳成典接掌新黨後偏離原本路線，出賣該堅持的靈魂。王炳忠表示，吳成典護航與民進黨勾結且支持台獨的李慶元，就是新黨變質的證據。

▲▼郁慕明退回「新黨榮譽主席」的頭銜。（圖／翻攝自臉書粉專「郁慕明觀察站」）

▲郁慕明退回「新黨榮譽主席」的頭銜。（圖／翻攝自臉書粉專「郁慕明觀察站」）

根據郁慕明發給吳成典的公開信，內容提及「去年2月你（吳成典）接任新黨主席，我對你有所期待，繼續為統一大業而奮鬥！我不知道你為什麼會變，但我知道你真的變了！唉。新黨黨證明白寫著，新黨是中國人的政黨，以清廉從政、反獨促統為己志。但短短一年內，你卻接納反共分子及台獨人士，背棄了理念，出賣了靈魂。對於這樣的結果，我痛心疾首；對於榮譽主席的頭銜，我引以為恥！」

對於被郁慕明批評為「反共分子」、「台獨人士」，李慶元19日下午於台北市議會新黨黨團辦公室回應，自己是國父孫中山的信徒，長期主張以「三民主義統一中國」，結果卻淪為台獨分子，這邏輯讓他覺得相當訝異。

李慶元指出，自己當年加入新黨，是被新黨宣言的五大訴求、八大主張感召，但後來新黨理念在中途出現變化，所以就退出了新黨，直至吳成典2020年2月接任後，認為新黨願意回到當年的訴求、主張，所以才重新加入。

李慶元表示，新黨宣言包括「允許跨黨並歡迎精神黨員」，當年新黨創黨元老有與民進黨人士喝咖啡，甚至有一些大老級人物也於前總統陳水扁任內擔任環保署長，大家都是共同為國家好，若這樣就變台獨分子，那當年創黨元老，包括前新黨黨員郝龍斌不也是台獨分子？

至於郁慕明退回榮譽黨員證書，李慶元表示，「尊重」但個人覺得遺憾，畢竟郁慕明終究是創黨元老，不過也希望郁慕明能了解一下當初創黨時的宣言，「我個人認為，他今天提出的相關論述，其實不是我們變質了，是他的論述、他變質了，不是我們沒理念，而是他的理念跟當年新黨創黨宣言有部分背離。」

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