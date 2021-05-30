嘉玲來了！屏東連2日零確診　潘孟安：＋0再敲門，在家迎＋0

▲屏東縣連2日0確診，潘孟安在臉書寫下「+0再敲門，在家迎+0！」 （圖／屏東縣政府提供）



實習記者高琳景／綜合報導

嘉玲來了！屏東縣繼昨日無新增確診案例後，今天也是無確診案例，屏東縣縣長潘孟安在臉書發文表示，「今天適逢雨天，天降甘霖，待在家裡，迎接+0。今天疫情記者會暫停一次。」不少網友看到文章後，直呼「又見美麗的嘉玲」。

潘孟安於今（30）日在臉書發文寫下，「+0再敲門，在家迎+0！這是我們共同守護家園的印記」宣布屏東連2日零確診案例。台灣同島一命，只要全民齊心，希望就在前方，我們不能鬆懈，防疫任務不能停，繼續沒事不出門。

潘孟安同時呼籲民眾，互相關懷身邊的家人以及外縣市的親友，在防疫緊繃的氣氛裡，人與人的關心會是舒緩情緒的最大助力，更要用實際行動來堅守在家拼防疫，為第一線的防疫人員打氣，最後也不忘寫道，「屏東5月30日零確診，今天疫情記者會暫停一次。」

不少網友看到文章後，相繼打氣「屏東加油，大家一起守護家園，一起為台灣祈福！」、「繼續努力+0，一起做好防疫生活，謝謝第一線人員」、「又見美麗的嘉玲」、「屏東加油，但願能持續保持+0」、「不能掉以輕心，還是要好好防疫」、「台灣加油，辛苦所有的工作人員」。