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95後菜鳥爽A百萬　入職4個月「掏空農村造路費」

▲▼95後公務員入職四個月，差點虧空農村造路費。（圖／翻攝 大陸中央紀委國家監委）

▲95後公務員入職四個月，差點虧空農村造路費。（圖／翻攝 大陸中央紀委國家監委）

記者任以芳／綜合報導

大陸持續打貪，中央紀委國家監委官網披露多名年輕幹部貪腐案。其中，一名95後優秀幹部原本前途看好，才入職四個月，差點掏空農村造路費，先後27次挪用公款101.45萬元人民幣，換算大約4百萬台幣上下。至於，貪污原因竟然是沈迷打麻將。

「北京市紀委監委」消息指出95後報帳員田宇，2019年8月，25歲通過招聘考試，被聘用為馬壩鎮農村公路管理養護辦公室報帳員，負責管理道路養護維修經費。

上班沒幾天，田宇發現財務管理上的漏洞，財務章、法人章、會計章都由自己保管，不經過任何人就能取出公款。正式上班的第20天，他以加油費名義開出2000元現金支票。

▲▼犯罪、逮捕、犯人示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲95後公務員逃亡後被抓。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

田宇供稱「挪用公款就像取自己卡裡的錢一樣簡單，只要在單位油卡需要充值的時候把錢補上就行。」再把錢充值到賭博網站，短短136天利用職務之便，先後27次挪用公款101.45萬元。直到單位主管查看農路辦對帳單，少了100多萬，趕緊打電話給田宇。

當時，田宇坐在麻將桌邊想翻本，「楊主任，錢被我挪用了，請給我兩天時間，我正在籌錢...。」之後他掛斷電話，切斷了與工作單位、家人一切聯繫，過上了逃亡生活。

「白天躲在房間睡覺，晚上才敢出來活動，這樣的生活我不知道還要熬多久，直到出租屋的門被警察敲響。」田宇最終被抓，後悔已晚。

據了解，田宇為非黨員幹部，事後被單位解聘，並因犯挪用公款罪被判處有期徒刑5年6個月。該案發生後，馬壩鎮分管農路辦領導、農路辦主任等9人因失職失責被處理。

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