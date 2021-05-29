大陸南方也傳出電荒　雲南、廣東、廣西啟動「有序限電」

▲大陸南方近日也傳供電緊張。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

進入夏季以來，民眾用電量大增，大陸南方近期傳出電力供應持續吃緊。據《財新網》指出，廣東、廣西、雲南已陸續啟動「有序用電」。隨著缺電情況日益嚴峻，廣東包括廣州、佛山、東莞、惠州、珠海、中山、潮州、汕頭、肇慶、江門等地區，5月中旬就陸續啟動「有序用電」，但部分地區目前已進一步緊縮為「開四停三」。

廣東省惠州市聚創立電子24日就接到當地供電所通知，當周24、25、28日三天將執行「有序用電」。這將導致該公司部分訂單交期受到影響，聚創立為此不得不緊急租用發電機。

根據大陸國家能源局本月中發布的數據，1至4月，大陸全社會用電量年比大幅成長19.1%。進入5月，廣東更出現800至1100萬千瓦的電力缺口，最大電力缺口達6.02%至8.3%，毗鄰廣東的廣西省也同樣面臨缺電問題。

廣西壯族自治區日前就公告，5月25至30日，廣西電力最高需求將達2700萬千瓦，最大電力缺口預計為300萬千瓦。為此，廣西將執行錯峰、避峰預案。

水電大省雲南近期同樣面臨缺電問題，雲南省能源局日前已啟動有序用電方案，時間為5月10日至月底。受此影響，目前，雲南省部分電解鋁企業已出現減產情況，預計將持續至6月中下旬。

兩廣與雲南出現電力缺口，一方面是因今年5月以來出現持續高溫天氣。此外，經濟形勢回暖，經濟活動年比大幅增加也是原因。另一方面，4、5月枯水期水電供應嚴重不足，也是電力供應緊張的另一重要原因。

受青藏高原積雪融雪少，瀾滄江、金沙江上游降雨少影響，今年4、5月瀾滄江、金沙江上游來水年比偏枯2至3成，電站水位均接近死水位附近，瀾滄江、金沙江兩江幹流主力水電受限，日均發電量比預期減少近2000萬千瓦時，其他紅河、李仙江流域來水也偏枯近4成，中小水電廠發電量也比往年大幅減少。

此外，近期電煤緊俏、價格居高不下是中大陸南方本輪電力供應短缺的另一成因。湖南一家國有電廠表示，當前5500大卡電煤到廠價已接近每噸人民幣1000元（約新台幣4341元），「幾乎是近十年來新高。」