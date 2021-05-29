陸首次公佈疫苗「不良反應」　未提死亡率...最嚴重過敏性休克

▲全面普打疫苗四個多月後，大陸首次公開不良反應報告。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸去年年底宣佈全面施打疫苗，一直沒公佈施打後的「不良症狀」。中國疾控中心昨28日官網首次發布新冠疫苗接種不良反應監測情況，其中，乏力、頭瘀、嘔吐是最多反應；最嚴重有過敏性休克、喉水腫等急性嚴重過敏反應極其罕見，及時救治後通常無嚴重後果，另外，該報告尚未提及實際死亡率。

根據中疾局報告表示，該數據監測從2020年12月15日至2021年4月30日，31個省、自治區、直轄市以及新疆生產建設兵團報告接種新冠病毒疫苗2.65億劑次，報告預防接種不良反應31434例，報告發生率為11. 86/10萬劑次。

不良反應中，一般反應26078例，佔不良反應總數的82.96%，報告發生率為9.84/10萬劑次；異常反應5356例，佔不良反應總數的17.04%，報告發生率為2.02/10萬劑次；嚴重病例188例，報告發生率為0.07/10萬劑次，發生概率在極其罕見（低於萬分之一）的範圍以內。

▲北京新冠肺炎疫苗接種名前大陸前三城市。（圖／CFP）

新冠病毒疫苗主要的不良反應特徵與其他疫苗報告情況基本類似。一般反應中報告頭暈、乏力或噁心等主觀症狀約40%，發熱及局部紅腫、硬結等有客觀測量指標的中、重度症狀相對較少，症狀多為一過性，適當休息後可自行消退。

報告指出，異常反應中，過敏性皮疹、血管性水腫報告例數相對較多，通常不會導致嚴重的後果；過敏性休克、喉水腫等急性嚴重過敏反應極其罕見，及時救治後通常無嚴重後果。

▲印尼已經開始大規模接種中國科興疫苗。（圖／路透）

該報告也引述部分國家報導接種新冠病毒疫苗後不良反應的監測情況。接種部位疼痛、紅腫以及發熱、頭痛、噁心、腹瀉、疲倦、四肢疼痛等全身症狀為主。

部分國家個別報告也指出嚴重過敏反應等不良事件，經評估認為部分嚴重過敏反應可能與疫苗相關，其他事件還在持續監測研究中。