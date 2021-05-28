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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

接種超過5億人！　大陸5款疫苗「優缺點」一次整理　

▲▼哥倫比亞為民眾接種大陸科興新冠疫苗。（圖／路透社）

▲哥倫比亞為民眾接種大陸科興新冠疫苗。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸新冠疫苗施打率已經超過5億人次，目前獲批使用的五種新冠病毒疫苗，按技術路線劃分3種類型，分別為滅活疫苗、腺病毒載體疫苗以及重組新冠肺炎疫苗（重組蛋白疫苗）。《ETtoday新聞雲》整理大陸現有疫苗懶人包，一次整理其優缺點和施打禁忌。

▲▼ 中國國藥集團（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 中國國藥集團（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

一、滅活疫苗(Vero細胞)

（1）國藥中生北京公司新型冠狀病毒滅活疫苗

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）宣布，批准中國國藥疫苗（Sinopharm）加入緊急授權清單，國藥疫苗也成為第6種通過授權的疫苗。

上市時間：2020年12月31日附條件批准上市

作用形式：通過把新冠病毒培養擴增後加以殺滅，然後把滅活病毒顆粒注射到人體中，誘導人體產生免疫反應。

接種針數：兩針（相隔3-8周）

▲▼科興疫苗。（圖／CFP）

▲科興疫苗。（圖／CFP）

（2）北京科興中維生物技術有限公司新型冠狀病毒滅活疫苗（商品名：克爾來福）

上市時間：2021年2月5日附條件批准上市

作用形式：通過把新冠病毒培養擴增後加以殺滅，然後把滅活病毒顆粒注射到人體中，誘導人體產生免疫反應

接種針數：兩針（相隔3-8周）

▲▼上海復星醫藥集團、大陸疫苗、武漢生物（滅活疫苗）、康希諾（腺病毒載體疫苗）、智飛龍科馬（重組亞單位疫苗） 。（圖／翻攝 新華社、新浪）

▲武漢生物滅活疫苗） 。（圖／翻攝 微信醫旅健）

（3）國藥中生武漢公司新型冠狀病毒滅活疫苗

上市時間：2021年2月25日附條件批准上市

作用形式：通過把新冠病毒培養擴增後加以殺滅，然後把滅活病毒顆粒注射到人體中，誘導人體產生免疫反應

接種針數：兩針（相隔3-8周）

▲▼上海復星醫藥集團、大陸疫苗、武漢生物（滅活疫苗）、康希諾（腺病毒載體疫苗）、智飛龍科馬（重組亞單位疫苗） 。（圖／翻攝 新華社、新浪）

▲康希諾（腺病毒載體疫苗） 。（圖／翻攝 新浪）

二、腺病毒載體疫苗(5型腺病毒載體)

康希諾生物股份公司重組新型冠狀病毒疫苗（國商品名：克威莎），2021年2月25日附條件批上市。

作用形式：將「新冠病毒抗原基因」送抵人體細胞內後，「新冠病毒抗原基因」不會自我複制，也沒有致病能力，新冠病毒的蛋白抗原可刺激人體免疫系統產生抗體。

接種針數：一針

▲▼上海復星醫藥集團、大陸疫苗、武漢生物（滅活疫苗）、康希諾（腺病毒載體疫苗）、智飛龍科馬（重組亞單位疫苗） 。（圖／翻攝 新華社、新浪）

▲智飛龍科馬（重組亞單位疫苗） 。（圖／翻攝 新浪）

三、重組蛋白疫苗(CHO細胞)

（1）中國科學院微生物研究所和安徽智飛龍科馬公司聯合研發的重組新冠疫苗（國商品名：智克威得）

上市時間：2021年3月18日獲批緊急使用

作用形式：通過基因工程的方式在工程細胞內表達純化病原體抗原蛋白，然後製備成疫苗

接種針數：三針

▲印尼總統佐科威（Joko Widodo）接種來自大陸的科興疫苗。（圖／路透社）

▲印尼總統佐科威（Joko Widodo）接種來自大陸的科興疫苗。（圖／路透社）

四、5款疫苗優缺點

滅活類型疫苗：像是國藥、科興、武漢生物疫苗特點是合成途徑簡單迅速，安全性比較高。

缺點方面，如接種劑量大、免疫期短、免疫方法單一等，更可怕的劣勢還有導致抗體依賴加強效應（ADE），使病毒感染加重，這是一種會導致疫苗研發失敗的嚴重不良反應。

腺病毒載體疫苗：時間比較緊迫或流動性大的人群，適合接種單針的腺病毒載體疫苗，避免不能及時接種第二針而影響效果。不過，單針疫苗的免疫強度一般弱於雙針疫苗注射，對於突變病毒，保護力度較弱。

▲▼上海復星醫藥集團、大陸疫苗、武漢生物（滅活疫苗）、康希諾（腺病毒載體疫苗）、智飛龍科馬（重組亞單位疫苗） 。（圖／翻攝 新華社、新浪）

▲大陸五款疫苗依然有施打禁忌。（圖／翻攝 新華網）

五、5款疫苗接種禁忌：

（1）對於疫苗任何一種活性成分、非活性成分、生產中產生物質過敏者；以前接種同類疫苗過敏者。

（2）曾經對疫苗產生嚴重過敏反應者（急性過敏、謝館神經性水腫、呼吸困難）。

  (3)   有癲癇、嚴重系統疾病者、正在發燒或有急性疾病者、慢性疾病的急性發作期、嚴重慢性病患者。

（4） 懷孕婦女（個人體質多方評估）。

接種疫苗後必須原地休息、觀察30分鐘可返家，最多出現微燒、肌肉痠痛、全身無力等症狀。根據大陸官方公布的數據顯示，尚未有人員施打疫苗後死亡。

▲▼上海復星醫藥集團、大陸疫苗、武漢生物（滅活疫苗）、康希諾（腺病毒載體疫苗）、智飛龍科馬（重組亞單位疫苗） 。（圖／翻攝 新華社、新浪）

▲上海復星醫藥集團。（圖／翻攝 新浪）

六、上海復星醫藥集團代理、生產疫苗

最早之前，美國輝瑞藥廠與BioNTech簽署協議，可以在全世界販售疫苗，只有大陸、土耳其、德國這三個國家不包含在內。大陸方面由上海復星醫藥集團代理輝瑞BNT疫苗，中文名稱為「復必泰」，擁有台港澳獨家代理權。

去年12月， BioNTech更新協議，同意讓上海復星在本地製造疫苗，雙方將透過合資公司在大陸本地化生產新冠疫苗。截至目前，上海復星擁有BNT疫苗皆為德國生

日前，大陸上海復星醫藥集團董事長吳以芳接受大陸官媒《新華社》表示，「願意提供BNT疫苗給台灣。」但受限兩岸貿易法規尚未開放大陸製血清、血液製劑和疫苗進口，假如BNT疫苗在大陸生產進入台灣，情勢相當複雜。

不過，截至今年4月份，大陸相關單位沒有核准上海復星臨床實驗數據。上海復星現有BNT疫苗皆為德國生產，因此，不存在外界所疑慮「中制BNT疫苗」問題。

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