嘉市疫情記者會手譯員戴透明罩　方便聽障者讀唇語

▲嘉義市疫情直播加入手譯員服務聽語障者。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國內本土疫情持續延燒，為讓民眾第一時間掌握嘉義市疫情資訊，嘉義市長黃敏惠日前，透過臉書「勇媽阿惠 - 黃敏惠」直播，對外說明最新疫情發展及防疫部署。考量聽語障礙朋友需求，加入手語翻譯人員，提供即時翻譯服務，協助聽障朋友獲得正確防疫訊息。

嘉義市手語翻譯服務中心的手譯員李信賢，自民國98年起投入手語翻譯工作，至今邁入第12年。取得勞動部「手語翻譯」乙級、丙級技術士，及擁有語言學博士的他，平時除教授專業手語課程、擔任法院和醫院通譯外，也曾任市長、立委候選人政見發表會即時手譯員，手語翻譯經驗豐富。

▲嘉義市手語翻譯服務中心的手譯員李信賢。（圖／嘉義市政府提供）

李信賢指出，透過手語翻譯疫情發展狀況，首重傳達「數字」必須精準無誤，包含當日新增個案數、確診案例案號、匡列人數，及疫調足跡的日期時間等資訊，提醒聽障朋友須提高警覺、多加留意。為確保直播手譯「不卡卡」，身經百戰的他，仍習慣提早半小時到現場準備，敬業精神令人佩服。

面對新興名詞「新冠肺炎」，李信賢說明，起初多半是逐字直接翻譯，分別比出新、冠、肺、炎四個字，翻譯速度較慢，加上聽障者若不清楚事件來龍去脈，光看手譯也會產生疑惑。後因疫情擴散至許多國家，引發不少聾人討論，國際社會多以該病毒在顯微鏡底下，呈現圓球表面有許多突起，發展出一手握拳、另一手五指則在後方展開，表示病毒外觀，淺顯易懂，也縮短了翻譯時間。

另於防疫期間，李信賢以第一線手譯員的角度分享，自去年疫情爆發以來，無論醫院、法院、洽公等處皆須佩戴口罩，使用手語的聽障者並未因此而無法溝通，「表情很重要，但戴口罩不影響手語判讀」。手語詞彙主要組成元素為手部的手形、動作、位置等，基本上這三個正確，便足以準確判讀手語詞彙的語意。若仍有疑慮，建議可使用「透明口罩」，方便需要倚賴讀唇語的聽障者即時讀取訊息，保障手譯員及在場人員的健康安全。

社會處表示，嘉義市手語翻譯服務中心位於再耕園(嘉義市玉康路160號)，提供手語翻譯服務、手語推廣教學及手語服務宣導等服務項目，對象主要以設籍本市的聽語障者為優先，以及公務機關、學校、醫療院所、社福團體、警政及司法單位等，一律採事前預約制，使用者需備妥相關文件，即可免費前往申請，歡迎有需要的市民多加利用。

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