台中科技男群聚風暴擴大！2廠停工330人快篩　妹妹2小孩也確診

▲科技男家庭群聚再增加2人確診。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

疫情嚴峻！台中市29日公布今日本土確診33例足跡及因應作為，其中，東區科技男（案5448）家庭群聚持續擴散，除了原本一家4口、妹妹夫妻及1名同事確診，妹妹2小孩今天也確診，累計9人染疫。據了解，科技男公司27日已停業並匡列10名同事進行PCR採檢，相關2工廠330人也進行快篩，最快下周可以復業。

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▲市長盧秀燕主持防疫記者會。（圖／台中市政府提供）

案5448是44歲男性，在台中某科技廠擔任品管，其夫妻加上2名子女4口24日確診，26歲同事（案7534）當時沒症狀，被匡列快篩及PCR檢驗陽性，27日確診。該科技公司當天立刻停工，2間工廠共330人也立刻進行快篩。

中市府昨日公佈科技男家庭群聚新增2人確診，包括妻子的妹妹（案7310）及妹夫（案7309）。今天新增妹妹的2名就讀小二女兒（案7669）、小三兒子（案7670）也確診染疫，加上科技男26歲同事（案7534）確診，已累計9人。

另外，台體大群聚案今天也新增2人確診，都是女教練，也都是案6350日籍台體大教練的同事，2人都有去台南全大運。台中市政府昨天已先公布，今天列案號。

日本籍台體大39歲女老師（案7528）無相關症狀，12、13日曾前往台南全大運，26日因同事確診被匡列居家隔離並採檢，27日確診。台體大35歲女教師（案7530）一樣沒有相關症狀，近期無出國史，12、13日曾前往台南全大運，23日曾至亞尼克旗艦店購物，26日因同事確診被匡列居家隔離並採檢，27日確診。

而美樂地KTV與泰安附幼群聚2案，今天未再公佈新增確診個案，累計仍為19及16人。

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