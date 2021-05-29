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社會 社會焦點 保障人權

打衛生麻將「狂輸錢」最高210萬　同學來訪手癢7人群聚

記者李忠憲／台中報導

疫情嚴峻還要群聚？外埔區沈姓女屋主因政府下令盡量別出門，竟找來三五好友到家裡打打衛生麻將消遣，民眾懷疑有群聚報警，女屋主竟還跟警方說「又不能出去就聊天打麻將！」警方發現現場雖然沒構成賭博，但7人已違反三級警戒「室內不得超過5人」規定，依法將7人函送衛生局裁罰，每人最重可罰30萬元。

▲▼警方到場發現，室內有7人群聚，已違反規定。（圖／民眾提供）

▲警方到場發現室內有7人群聚，已違反規定。（圖／民眾提供）

國內新冠疫情嚴峻，全國第三級警戒也延長至6月14日，到端午節3天連假結束為止。大甲警分局外埔分駐所5月27日下午獲報，有一群人在屋內群聚打麻將，搓麻將的聲音非常大。所長紀適華擔憂恐成防疫破口，立刻率隊前往查看，發現室內竟聚集男女共7人，有4名男子在客廳麻將桌打牌，但桌上未發現現金。

沈姓女屋主急忙辯稱，「現在又不能出去，在家和朋友只是聊聊天、2個兒子的同學來打打衛生麻將而已。」由於現場聚集7人，已明顯違反全國三級警戒規定嚴禁室內5人以上聚會，員警當場蒐證後依規定將7人函報衛生局裁罰。

大甲警分局分局長李建興呼籲，疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心自5月19日宣布，禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會，違者將受罰，希望民眾全力配合防疫，切勿有違規群聚情形發生；也請民眾出門務必全程佩戴口罩、保持社交距離等相關防疫措施，在防疫關鍵時刻，務必遵守相關防疫規定，共同防堵疫情蔓延。

潔淨齒縫一手搞定


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