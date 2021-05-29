盧秀燕啟動台中疫苗快打站計畫　日增2萬人接種擴大防疫網

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市疫情嚴峻，29日本土新增33例，累計115例。市長盧秀燕下午記者會時說，疫苗是防疫最重要工具，總統蔡英文一直說國家會有3000萬劑疫苗，22個縣市政府都想了解，3000萬劑疫苗到底何時到？配發給各地數量等等，呼籲中央公布配發全貌，以免造成疫苗注射困擾。她也宣布啟動「台中疫苗快打站」計畫，完成後每日可增加2萬人接種，盼加速擴大防疫網。

台中市長盧秀燕今天下午表示，昨天中央提到願意開放地方政府和企業購買，今天衛福部長陳時中又說，民間如要自己買疫苗，還是要由中央和原廠簽約採購，買了之後由中央統籌分配，不同意民間自行分配。

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她說，從陳時中談話中可知，即使地方、民間有疫苗貨源，都要「中央簽約、中央統籌、中央分配」，她會繼續向中央了解，她對疫苗取得採開放態度，希望中央、地方雙管齊下，都能爭取到疫苗。

盧秀燕表示，蔡總統一直說國家會有3000萬劑疫苗，22個縣市政府都想了解，這3000萬劑疫苗到底何時到？會有多少數量配發給各地？是什麼款疫苗？國產、AZ或是莫德納？各縣市都希望明確了解分配全貌，不要零零星星宣布，會造成安排疫苗注射困擾。

她認為，現在疫苗很少，施打速度很快，萬一疫苗大量進口，要未雨綢繆規劃。台中市已啟動「台中疫苗快打站」計畫，第一波會設立66個疫苗快打站，只要疫苗來就同步給市民施打。除了醫療院所外，有66個疫苗快打站，每天可增加2萬名市民施打。

她說，這個計畫目的可避免醫療院所、醫護人員負擔過大，也能加疫苗速施打速度，是很大的計畫。市府要提前進行地點、人員安排，相關計畫擬定後會對外公布。

另外，市府為持續鞏固防疫網，昨日起已將中央配發台中的1萬7500劑疫苗，優先分配給第一線防疫人員施打，今日醫護、警消外勤人員仍在陸續施打疫苗，截至中午為止，已經施打近4800人，施打率超過四分之一，市府將持續加速施打，預計在5月31日前可以施打完畢，讓前線人員可以安心防疫。

盧市長也說，奔赴前線防疫的人員越來越多，風險也高，市府特別提出補償金計畫，若因執行「防疫公務」而確診者，補償金12萬元，因防疫公務而居家隔離者3萬元，這是目前全國最高的補償金額，希望備而不用，大家平安；市府也會持續擬定應變計畫，籌措物資，讓前線人員有更多武器加強防疫。

警察局長楊源明表示，警察同仁的業務性質具有高度染疫風險，感謝盧市長替警察同仁請命，讓這次中央配發台中市的1萬7500劑疫苗，優先分配1000劑給第一線外勤警察同仁施打，截至今日下午，已經施打560人，施打率超過一半，同仁們接種疫苗後能更安心在第一線執行治安維護及協助各項防疫勤務，鼓舞士氣。

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