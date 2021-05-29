臉書賣「居家篩檢試劑」稱WHA認證　見調查官上門改口「廣告詞」

▲男臉書賣居家檢驗試劑，號稱取得WHA認證，遭法辦。（圖／法務部調查局提供）



記者劉昌松、林冠吟／台北報導

國內疫情相當嚴峻，網路上也出現有網友販售「自行居家篩檢試劑」、「病毒殺滅劑」，號稱獲得WHA認證，可以100%消滅新冠病毒。調查局介入調查後，發現是北部一名陳姓男子散播不實言論，陳男到案後也坦承犯行，全案依違法「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送新北地方檢察署偵辦。

國內本土病例超過兩周天天破百，臉書就有傳言指出，有網友販售「自行居家篩檢」試劑，供民眾在家就可以檢驗自己是否有染疫情形，若為陽性感染，只需要再要求地方政府進行「CRT蛋白核酸」複檢即可。除居家篩檢試劑外，該名網友也販售宣稱在密閉空間可以消滅100%的新冠肺炎病毒殺滅劑，更自稱經過「WHA批准」，民眾不必經過台灣政府許可，就可使用。

調查局介入後發現，臉書謠言為一名北部陳姓男子製造並散布不實言論，29日約談陳男到案，陳男到案後也坦承犯行，表示所謂「自行居家篩檢試劑」與「病毒殺滅劑」皆未申請進口，「經過WHA批准」也全是自己的個人認知與廣告詞推銷，因此調查局依涉嫌違法「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送新北地方檢察署偵辦。