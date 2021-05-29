獨／2.1萬疫苗僅給高雄警500！一張圖曝傻眼分配　衛生局說話了　

▲▼臉書社團《靠北警察》貼文質疑2.1萬劑疫苗，高雄警察只分到500個名額 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

中央流行疫情指揮中心日前分配了2.1萬的疫苗給了高雄市，29日的防疫記者會也宣布這兩天開始施打接種數已達配送量的65%，不過臉書《靠北警察》卻發文質疑「結果第一線外勤警察只有500個名額，這像話嗎？要不要解釋一下啊」，對此高雄市衛生局表示這一批疫苗是先以「專責」醫護為主。

臉書社團《靠北警察》在29日防疫記者會後貼出文章，同時tag高雄市長陳其邁，質疑「疫苗分到2.1萬劑，結果第一線外勤警察只有500個名額，這像話嗎？要不要解釋一下啊！高雄市政府警察局」 ？靠北警察還以台北來大酸：「也不看看人家今天台北就給警察3200了，雖然被三線駐區督察打走1劑，但也還有3199啊」。

▲▼臉書社團《靠北警察》貼文質疑2.1萬劑疫苗，高雄警察只分到500個名額 。（圖／翻攝臉書）

網友讚聲一片，有人說：「口罩沒戴警察抓、有人群聚警察抓、稽查八大警察抓、疫調監視器警察調、違反居家隔離規定警察抓，用警察不用錢，真的很暖」！另外也有人說：「高雄市警方更誇張，防疫期間還要掃黃賭，跟本是讓該市基層警察處於染疫的風險」。

記者詢問高雄市政府衛生局，衛生局表示這一批2.1萬的疫苗，主要是先針對「專責」醫護同仁為主，醫護是優先施打對象，警察會安排在下一批疫苗來接種，而且施打疫苗之後，會有些「不舒服」，若是大批警察一次施打，擔心會造成警力缺口，所以這一批疫苗才會只有500個名額。

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