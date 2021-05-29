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彰化累計135確診！刮痧家族隔離發病　他到台中與北部友吃飯也中

▲▼彰化縣長王惠美公布新增2例確診，她說，雖然疫情有稍微壓下來，仍呼籲民眾口罩要戴好戴滿。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化縣長王惠美公布新增2例確診，她說，雖然疫情有稍微壓下來，仍呼籲民眾口罩要戴好戴滿。（圖／彰化縣政府提供）

記者鄧木卿／彰化報導

中央流行疫情指揮中心29日公布彰化縣新增2例確診個案，彰化縣長王惠美和衛生局長葉彥伯下午3點召開防疫記者會公布足跡，王惠美說，目前疫情已有稍微壓下來，但民眾口罩仍要戴好戴滿，若是有和北部人接觸過，一定要自主健康管理14天，葉則說，一旦接觸到確診者，最快1天發病，最晚14天，這2例原本都是居家隔離，後來發病變成確診者。

▲▼彰化縣長王惠美公布新增2例確診，她說，雖然疫情有稍微壓下來，仍呼籲民眾口罩要戴好戴滿。（圖／彰化縣政府提供）

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王惠美表示，今天新增2例土本確診，1例是屬於水果盤商傳播鏈，是刮痧業者的家屬居家隔離中發病，1例是30歲男子到台中和北部友人吃飯接觸，確診人數累計135人，居家隔離人數已降至978人，疫情雖然有稍微壓下來，但民眾口罩還是要戴好戴滿，勤洗手，做好社交距離，戴不確實是會被罰錢的。

▲▼彰化縣長王惠美公布新增2例確診，她說，雖然疫情有稍微壓下來，仍呼籲民眾口罩要戴好戴滿。（圖／彰化縣政府提供）

王還說，彰化目前已收到6500劑疫苗，會優先給第一線醫護人員施打，第一批已施打了1700劑，會盡快安排第二批施打，對於疫苗供應的看法，她說，尊重中央的安排，只希望加快引進疫苗的速度，她也公布多項紓困辦法，一旦中央通過，縣府會立即配合辦理，民眾在6月4日就可收到第一波的紓困資金。

▲▼彰化縣長王惠美公布新增2例確診，她說，雖然疫情有稍微壓下來，仍呼籲民眾口罩要戴好戴滿。（圖／彰化縣政府提供）

葉彥伯說，從13日彰化出現第一起本土個案之後，全縣至今已有10026人完成PCR核酸檢測，每天平均627人檢測，陽性率1.35%，在全縣醫護人員全天候協助下，全都在24小時即可知道結果，有時最快8小時就出爐，早日知道確診結果，就可早日匡列接觸者，早日治療。

▲▼彰化縣長王惠美公布新增2例確診，她說，雖然疫情有稍微壓下來，仍呼籲民眾口罩要戴好戴滿。（圖／彰化縣政府提供）

彰化縣PCR檢測一天最多可以1530人，因此量能是沒問題，至於防疫旅館部份，有16家、402間房，目前還有237間房可用，民眾若有居家檢疫或是居家隔離需求，可以和縣府連絡。

▲▼彰化縣長王惠美公布新增2例確診，她說，雖然疫情有稍微壓下來，仍呼籲民眾口罩要戴好戴滿。（圖／彰化縣政府提供）

縣府也公布新增水果盤商傳播鍊確診者足跡，19、20日及22、24日的上午9點到10點，在二水鄉過圳路武天宮；19日到24日上午10點到10點半，二水鄉員集路四段公有零售市場外圍攤商；24日下午5點40分到6點10分，在二林鎮儒林路主婦生鮮超市；24日至27日下午6點半到9點，溪湖果菜市場，如果在上述時間和地點出現過民眾，請盡速前往篩檢。

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