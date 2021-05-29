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台東市「豐橋改建70天」開放通行　因應疫情工程加速進行

▲▼ 饒慶鈴視察台東市「豐橋改建70天」開放通行　，因應疫情公共工程加速進行。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼ 饒慶鈴視察台東市「豐橋改建70天」開放通行　，因應疫情公共工程加速進行。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府辦理台東市中華路三段豐橋改建工程已完成，縣長饒慶鈴今(29)日上午特別前往視察開放車輛通行情形，由建設處說明豐橋配合永樂排水拓寬改建過程。饒慶鈴表示，新冠疫情目前全國提升三級警戒，也造成產業與觀光的影響，請建設處督促施工廠商針對各項公共工程，增加人力施工，活絡縣內經濟發展。

建設處表示，期間便道配合橋台開挖安全所需，於3月29日起改為單線雙向管制通行，但豐橋下方之農田灌溉取水則於工程進行間均維持不中斷。整體工程以不降低工程品質，儘量縮短工程影響民眾生活期程為目標，並已於本(5)月26日起開放車輛通行，比預定開放31日提早5天。接續豐橋路口的成都南路與成都北路銜接工作，建設處預定6月中旬可以全部完成。
▲▼ 饒慶鈴視察台東市「豐橋改建70天」開放通行　，因應疫情公共工程加速進行。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

饒慶鈴指出，豐橋改建雖只是跨越區域排水的小型橋樑，但其位處中華路並銜接成都南北路是市區的交通要道，已指示建設處在工程施做務必將周邊影響降到最低，封路拆橋至改建完成開放通行僅花了70天，展現縣府的快經濟目標。因應三級防疫措施致縣內觀光服務業等經濟行為停滯，也已請建設處加緊公共工程建設腳步，進行中的道路、堤防、下水道、公共建築案等重大工程，請廠商增加人力施工，除目標縮短工程影響民眾時程外，加快工程進行所需物料與人力需求，以提昇台東的經濟活絡。

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