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打疫苗就抽「3千萬地鐵宅」　港地產商豪灑後「預約接種數暴增！」

▲▼打疫苗就抽「3千萬地鐵宅」　港地產商豪灑後「預約接種數暴增！」。（圖／翻攝信和集團）

▲信和集團捐贈的新套房緊鄰地鐵站，生活機能完整。（圖／翻攝信和集團）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港新冠疫苗接種意願低，上百萬疫苗面臨過期窘境，香港政府為鼓勵民眾接種，日前推出「6萬張機票大抽獎」活動，香港一家房地產開發商為了響應港府政策，更於28日宣布將捐贈一戶449平方呎（約12.6坪），價值1080萬港元（約3850萬元新台幣）的全新套房作為抽獎活動的終極大獎，只要完成兩針新冠疫苗接種者就能參加活動。

該戶套房由香港信和集團、華人置業宣布捐贈，位於緊鄰港鐵觀塘站的凱匯建案內，不只交通方便、生活機能完整，附近還設有大型住客會所GRAND CENTRAL PARK，提供室內外泳池、健身房等設施。

▼香港2月底便取得大量BioNTech疫苗，但民眾接種意願不高。（圖／翻攝香港政府）

▲▼香港訂購BioNTech疫苗到貨　下周開放網路預約接種。（圖／翻攝香港政府）

據港媒報導，接種疫苗送套房的消息28日下午3點公布後，預約接種疫苗的人數立刻大增。港府數據顯示，截至28日晚間8點，預約接種疫苗的人數比前一天多了5400人，預約接種大陸科興疫苗的人數更飆升了近6成。

除了抽套房外，信和集團旗下的黃廷方慈善基金會還送出了20個價值10萬港元（約35萬元新台幣）的消費預付卡，只要能夠刷卡的店家幾乎都能使用。

▼香港特首林鄭月娥帶頭接種疫苗，盼為民眾建立信心。（圖／翻攝香港政府）

▲▼香港特首林鄭月娥接種陸製新冠疫苗。（圖／翻攝香港政府）

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