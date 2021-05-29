疫苗開打防疫人員接種踴躍　高雄配領2.1萬劑已施打65%



▲高市府29日記者會 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

中央流行疫情指揮中心27日配發41萬劑AZ新冠疫苗至各縣市，首批高雄市配發到2.1萬劑。高雄市長陳其邁表示，從28日開始施打到29日中午，接種數已達配送量的65%，預計最快今晚或明天中午前疫苗前就能施打完畢。

中央流行疫情指揮中心27日配發41萬劑AZ新冠疫苗至各縣市，首批高雄市配發到2.1萬劑，市長陳其邁指示務必於三天內完成專責醫院醫護及防疫人員全面接種，首(28)日起第一線「醫事人員」及「防疫人員」接種數便超過配送量的50%。高雄市長陳其邁表示，從28日截至29日中午為止，已經共計接種1萬3661劑，本批已施打65%，陳其邁說，預計最快今晚或明天中午前疫苗前就能施打完畢。也已經跟中央申請下一批疫苗施打，希望所以有防疫人員都能施打到疫苗。

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▲高雄施打疫苗進度 。（圖／高雄市府提供）

高雄市執行策略先以7類人員接種，包含專責醫院醫事及其他工作人員、防疫計程車司機、防疫旅館工作人員、消防局救護人員、防疫工作警察人員、公衛防疫人員、其他醫護人員，採分區分眾制合約院所接種。

至於陳其邁設下目標預計三天內施打完畢，是否能順利打完？衛生局長黃志中表示，按照市長指示下，疫苗施打會如期完成。

時間對我們來說完全沒用！

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