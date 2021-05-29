已買3000萬劑！一張圖秒懂「4種疫苗狀況」　來看台灣有多少劑可打

▲國人搶打疫苗。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇、嚴云岑／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，讓國人搶打疫苗，衛福部次長薛瑞元表示，台灣目前完成採購並有合約的疫苗有AZ疫苗1000萬劑、莫德納505萬劑，另還有經由COVAX分配的476萬劑，至於國產疫苗的部分則有1005萬劑。除此之外，郭台銘也有意願購買500萬至1000萬劑BNT疫苗捐給CDC，針對上述4種疫苗，《ETtoday新聞雲》也整理出懶人包，讓讀者一次看懂台灣的疫苗情況。

據了解，AZ疫苗是台灣首批來台的疫苗，政府一共向原廠購買了1000萬劑，第一批有11.7萬劑，於3月3日抵台、3月22日開打；另經由COVAX分配，有19.92萬劑於4月4日抵台、41.04萬劑於5月19日抵台。另根據日本《產經新聞》28日獨家報導，基於台日互助關係，政府有意提供AZ疫苗給台灣，最快6月可實現。

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至於莫德納疫苗，政府一共向原廠購買了505萬劑，5月28日已有15萬劑抵台，優先開放給第一類醫護人員施打，剩餘數量則力拚6月抵台。

▲疫苗數量狀況。上3張配圖取自路透社，最末張配圖翻攝自蔡英文臉書。（圖／記者曾筠淇製表）

政府除了向原廠購買疫苗外，也有透過全期取得機制（COVAX）簽約476萬劑疫苗，除了已抵台的60.96萬劑（19.92萬劑+41.04萬劑）AZ疫苗外，其餘尚不確定將會配得AZ疫苗或莫德納疫苗。時間方面，薛瑞元表示，「沒有辦法說什麼時候一定會到」，因為全世界都在搶疫苗，「5月有可能，6月可能性更高，但多少量沒有把握，所有疫苗在上飛機前都沒有辦法講百分之百確定。」

此外，身為「郭家軍」的民眾黨立委高虹安28日證實，郭台銘想買500萬至1000萬劑由上海復星代理的德國BNT原廠疫苗捐給CDC（疾管署）。另名負責協調的內部人士也透露，「由於疫苗來台須經過食藥署檢驗封緘，就等蔡政府點頭。」

最後則是1005萬劑的國產疫苗，總統蔡英文18日向國人報告國產疫苗進度，目前國內兩家疫苗廠聯亞、高端正全力投入研發，均已進入臨床實驗第二期收尾階段，預估能在7月底前供貨。指揮官陳時中則表示，各廠牌的疫苗將分批到貨，8月底會有含國產的1000萬劑疫苗可供應。

▼疫苗比較懶人包（圖／ETtoday製）