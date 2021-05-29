台南市施打疫苗首日4762劑　黃偉哲：提高疫苗拖打量能保障市民健康

▲台南市長黃偉哲指出，務必提高疫苗施打量能，1天至少5000以上，以加速疫苗施打速度，早日讓台南188萬市民都能得健康全安上的保障。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市這波獲分配疫苗13000劑，28日首日施打4762劑，台南市長黃偉哲指出，務必提高疫苗施打量能，1天至少5000以上，以加速疫苗施打速度，並配合疫苗分配，早日讓台南188萬市民都能得健康全安上的保障。

黃偉哲指出，這1波13000劑疫苗施打很多人，包括警消、包括醫事人員，希望讓他們儘快施打，讓他們產生免疫力，能夠抵抗病毒，在幫忙病人服務的時候能夠無後顧之憂，曝露在病毒的環境中比較能夠被保護，因為醫事人員、醫院如果淪陷了，對整個防疫戰爭都是很危險的，我們希望醫事人員能夠優先獲得施打。

黃偉哲說，我們也希望增加施打的量能，因為後續陸續有很多疫苗來，有疫苗如果沒有足夠的人員來施打也是不行，希望藉著在施打的過程中擴充施打的量能，一天可以施打4762劑，希望擴充到一天可以施打到5千劑以上，在假日都不休息的情況下，1個月30天就能夠打15萬劑以上，台南市188萬市民朋友，扣除嬰兒、還不適合施打的人的狀況下，能儘快獲得施打，想想看1個月打15萬劑，要打7個月才能打過半的人口，市府也是考量到這部分，如果能夠擴充量能，打得更快，讓市民朋友早一點產生免疫力、就可以早點遠離疾病。

衛生局長許以霖指出，台南市這波分配的13000劑疫苗施打防疫第一線醫護人員及警、消人員，經統計5月28日單日台南市11家疫苗專責醫院及10區衛生所共施打4762劑。

許以霖說，台南市同步強化3級警戒及落實5大措施，包含1、外出全程配戴口罩，未戴口罩者，不再勸導逕予開罰；2、嚴查不得營業之休閒娛樂場所，違反者嚴格法辦；3、餐飲一律外帶，賣場及超市加強人流管制，請大家少去多買，一次購足；4、結婚不宴客、喪禮不公祭；5、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放。共同落實「自律健康新生活」，齊心防疫護台南。有關未戴口罩裁罰部分，目前完成裁罰11件3.9萬元，其他會依行政程序陸續進行裁罰。

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