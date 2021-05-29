　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市施打疫苗首日4762劑　黃偉哲：提高疫苗拖打量能保障市民健康

▲台南市長黃偉哲指出，務必提高疫苗施打量能，1天至少5000以上，以加速疫苗施打速度，早日讓台南188萬市民都能得健康全安上的保障。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，務必提高疫苗施打量能，1天至少5000以上，以加速疫苗施打速度，早日讓台南188萬市民都能得健康全安上的保障。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市這波獲分配疫苗13000劑，28日首日施打4762劑，台南市長黃偉哲指出，務必提高疫苗施打量能，1天至少5000以上，以加速疫苗施打速度，並配合疫苗分配，早日讓台南188萬市民都能得健康全安上的保障。

黃偉哲指出，這1波13000劑疫苗施打很多人，包括警消、包括醫事人員，希望讓他們儘快施打，讓他們產生免疫力，能夠抵抗病毒，在幫忙病人服務的時候能夠無後顧之憂，曝露在病毒的環境中比較能夠被保護，因為醫事人員、醫院如果淪陷了，對整個防疫戰爭都是很危險的，我們希望醫事人員能夠優先獲得施打。

黃偉哲說，我們也希望增加施打的量能，因為後續陸續有很多疫苗來，有疫苗如果沒有足夠的人員來施打也是不行，希望藉著在施打的過程中擴充施打的量能，一天可以施打4762劑，希望擴充到一天可以施打到5千劑以上，在假日都不休息的情況下，1個月30天就能夠打15萬劑以上，台南市188萬市民朋友，扣除嬰兒、還不適合施打的人的狀況下，能儘快獲得施打，想想看1個月打15萬劑，要打7個月才能打過半的人口，市府也是考量到這部分，如果能夠擴充量能，打得更快，讓市民朋友早一點產生免疫力、就可以早點遠離疾病。

衛生局長許以霖指出，台南市這波分配的13000劑疫苗施打防疫第一線醫護人員及警、消人員，經統計5月28日單日台南市11家疫苗專責醫院及10區衛生所共施打4762劑。

▲台南市長黃偉哲指出，務必提高疫苗施打量能，1天至少5000以上，以加速疫苗施打速度，早日讓台南188萬市民都能得健康全安上的保障。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖說，台南市同步強化3級警戒及落實5大措施，包含1、外出全程配戴口罩，未戴口罩者，不再勸導逕予開罰；2、嚴查不得營業之休閒娛樂場所，違反者嚴格法辦；3、餐飲一律外帶，賣場及超市加強人流管制，請大家少去多買，一次購足；4、結婚不宴客、喪禮不公祭；5、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放。共同落實「自律健康新生活」，齊心防疫護台南。有關未戴口罩裁罰部分，目前完成裁罰11件3.9萬元，其他會依行政程序陸續進行裁罰。

3M細滑牙線棒超值分享包箱購組

ET快訊
日本緊急和AZ協商「修改合約」！　只為順利將疫苗分給台灣
雙北本土確診地圖出爐「萬華慘破千人」！染疫分布區域一次看
台中本土確診115例！「四大家族」32人染疫　關係圖曝光
恐怖CT值10！宜蘭＋5爆極毒確診　2染疫足跡正常小籠包、羅
柯文哲「亂來！鬼扯！」暴怒狂掃　鄉民捏冷汗：水差點噴出來
快訊／侯友宜宣布中和區機動篩檢站成立　啟用期間地點曝光！
陳時中認「3+11我負責」被罵爆　鄉民緊抓1關鍵狂噴：有夠扯
快訊／新北半個月52確診者死亡！ 死亡案例性別、年齡分布曝
快訊／基隆快樂城4女確診！暴衝超越小姑娘　傳播鏈攻勢成形
台東林家小館餐宴「再+5確診」…累計13例！饒慶鈴：特定區域
快訊／新北224例足跡　二手市集、音樂公園、新興街市場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

部立台東醫院列新冠確診專責醫院　馬偕收染疫重症

台南久旱降雨　黃偉哲希望疫情加0水情不加0

台東青年自組「青農陸戰隊」　社區清消防疫即刻啟動

台南落實防疫強化取締　衛生局各式違規罰金共125萬元

台南市施打疫苗首日4762劑　黃偉哲：提高疫苗拖打量能保障市民健康

台東市「豐橋改建70天」開放通行　因應疫情工程加速進行

防止傳統市場成防疫破口　黃偉哲：落實市場實聯制

嘉縣水上民宅5人群聚　警蒐證：屋主該重罰30萬

乾旱缺水致嘉縣竹筍農損　縣府彙報農委會啟動現金救助

快訊／苗栗確診加3！累計11例　縣府下午公布足跡

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

許維恩加入Go Red直播羞「剛洗完澡」　郭彥均問：什麼時候辦婚禮？王家梁「現在誰敢來」

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

台語怒轟中央「阿達馬孔固力」　柯文哲：不可能有幾百張空床

孩騎腳踏車紅燈硬衝...他險撞上 好心提醒反遭嗆：那你不會停嗎

部立台東醫院列新冠確診專責醫院　馬偕收染疫重症

台南久旱降雨　黃偉哲希望疫情加0水情不加0

台東青年自組「青農陸戰隊」　社區清消防疫即刻啟動

台南落實防疫強化取締　衛生局各式違規罰金共125萬元

台南市施打疫苗首日4762劑　黃偉哲：提高疫苗拖打量能保障市民健康

台東市「豐橋改建70天」開放通行　因應疫情工程加速進行

防止傳統市場成防疫破口　黃偉哲：落實市場實聯制

嘉縣水上民宅5人群聚　警蒐證：屋主該重罰30萬

乾旱缺水致嘉縣竹筍農損　縣府彙報農委會啟動現金救助

快訊／苗栗確診加3！累計11例　縣府下午公布足跡

河邊驚現半身分屍女…竟跟23年前一樣！《塵沙惑》三金演員飆戲

日本AZ疫苗收不收？他曝「台灣尷尬處境」　網風向一面倒

熟悉的足球流氓最對味！歐冠賽前先打一場　砸椅酒瓶K頭滿臉全血

大陸南方再傳限電！廣東部分地區「開4停3」工廠憂訂單交不出

垂耳兔跳上4.5kg牧草袋「埋頭吃Buffet」　媽驚呆：是有多餓？

「檳榔樹倒塌」壓壞電車線！林內=斗南列車延誤20分　台鐵將求償

停課後飽受騷擾！　保姆歐告見2人面壁「秒坐搖滾區」看戲

怕狗舔到消毒水！　奴才「母愛爆發」扛24KG月月：手差點斷

盧秀燕啟動台中疫苗快打站計畫　日增2萬人接種擴大防疫網

新北防疫募款累積1億6982萬　侯友宜：謝謝給予滿滿支持

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

地方熱門新聞

即／苗栗確診加3　縣府下午公布足跡　

即／彰化最新確診足跡！淨土「二水鄉」

紓困4.0弱勢家庭每人4500補助　桃園6／3撥付

草屯28日社區快篩126人全陰性

桃園缺水挖斷水管！3萬戶停水8小時

徐榛蔚感謝開放地方自購疫苗　宣布花蓮紓困方案

嘉義縣推牡蠣新鮮宅配

自營作業者補貼3萬、勞工貸款10萬！　紓困雙箭擬再次實施

趙正宇捐贈酒精潔淨液　加強基層警防疫

嘉縣水上民宅5人群聚　警蒐證：屋主該重罰30萬

台南善化派出所「滅菌門」減少傳染風險

山老鼠盜採扁柏 摸黑下山遭警截獲

台南倒垃圾要戴口罩玩真的

台南弱勢津貼最快於6月3日撥款

更多熱門

相關新聞

台南落實防疫強化取締罰金共125萬元

台南落實防疫強化取締罰金共125萬元

台南市提高3級疫情警戒以來，違反實聯制有33件罰款19.2萬元、違反關閉休閒場所21件裁罰共90萬，未戴口罩是11件，將裁罰3.9萬，聚會超過人數2件將裁罰12萬元，目前共125萬餘元，另陸續有案件將依規定處理裁罰中。

太麻里林家小館餐宴又+5確診

太麻里林家小館餐宴又+5確診

確診死亡6天才公布！指揮中心曝原因

確診死亡6天才公布！指揮中心曝原因

台灣人壽放寬「防疫保單」理賠認定　入住集中檢疫所或防疫旅館視同住院

台灣人壽放寬「防疫保單」理賠認定　入住集中檢疫所或防疫旅館視同住院

柯文哲酸千億紓困：綁樁腳也不用這麼多錢

柯文哲酸千億紓困：綁樁腳也不用這麼多錢

關鍵字：

台南疫苗黃偉哲施打量能健康新冠疫情台灣防疫疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

首例！高雄確診男自曝足跡：病毒到我這就好

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

再21死！今增確診「320例本土＋166例校正回歸」

獨家直擊／小薰挨詐穿萬元Nike潮鞋報案

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

出門買菜憂病毒帶回家　醫授「4關鍵」保證安全

小薰遭詐騙！戶頭只剩378元

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

即／台中本土+33足跡曝！包括2銀行、4全聯、5市場

「天母貴族私校照辦畢典」警方到場竟沒用！

封城？　侯友宜：新北29區實戰演練完就能升級

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

台灣姊弟亂倫片引網議！33歲女把小8歲弟弟當男友

教室12分嘿咻片瘋傳！校方查人與人連結

快樂缺氧來不及呼救　 2招可自救

更多

最夯影音

更多
萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD
被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面