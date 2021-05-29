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羅智強批「鄭文燦比范雲還早」　允諾建言3+11對不起台灣人民

▲羅智強批評鄭文燦是疫情禍首，對不起台灣人民。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲羅智強批評鄭文燦是疫情禍首。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心指出萬華茶室、宜蘭遊戲場、獅子會群聚案等病毒基因定序與華航諾富特案相同，皆為英國變異株，於是民眾視縮短航空業長程航班機師隔離制度為「3＋11」為防疫破口，並究責決策者。對此，國民黨革實院長羅智強29日點名桃園市長鄭文燦，批評他比民進黨立委范雲還早就允諾向中央建議3+11。

「鄭文燦，你對不起台灣人民。」羅智強28日在臉書寫道，3+11的禍國決策，現在決策者的身影愈來愈清晰，就是四大禍主范雲、內政部次長兼中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥、指揮中心指揮官陳時中，還有鄭文燦。

羅智強指出，大家一直在砲轟范雲，但他要特別提的是鄭文燦，「大家知道嗎？比范雲還早就允諾向中央建議3+11的是鄭文燦」，范雲是4月1日召開協調會提出建議，但根據《聯合報》報導，在前一天3月31日時，鄭文燦就已和桃園機師工會開會，允諾向中央爭取調整管制方案，機師工會也在臉書證實鄭的裁示。

羅智強繼續說，到了4月13日陳時中召開會議裁准了3+11，4月20日二位機師染疫，此後邊關失守，疫情迅速蔓延，但搞了半天，這位大阿哥不只是沒把防疫旅館管好，讓病毒殺進台灣，累死了無數人命。

羅智強批評，鄭文燦比范雲還早就請中央放寬機師檢疫的禍首之一，「鄭文燦，這次還是『中央十成』責任嗎？鄭文燦，你要不要出來道歉！」

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