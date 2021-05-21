高鐵族驚！彰化確診新足跡曝　搭861車次板橋→田中　員林趴趴走

記者高堂堯／彰化報導

新冠疫情嚴峻，彰化縣衛生局今(21)公布最新確診者足跡圖，在14日晚間曾搭乘自新北市板橋駛向高雄市左營的高鐵861車次第8車廂，13日至17日間也曾到員林市百果山四百崁步道等地；彰化縣政府除提醒民眾注意足跡是否重疊、若有身體不適應迅速就醫篩檢，也從今天開始進行三天全縣大消毒，全力防堵疫情擴散。

▲彰化市衛生局公布最新確診者足跡圖。（圖／彰化縣衛生局提供）

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根據彰化縣衛生局公布的足跡圖，確診者在14日晚間9時19分在新北板橋站搭上該高鐵車班、10時30分於彰化田中站下車，而該車次途經板橋、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄，站站停靠。

其餘足跡方面，16日下午2時半至4時間，曾赴員林市中山路全國電子、光明街「愛秀殼」3C商店、民權街Nike(微笑運動用品員林門市)和愛迪達等運動用品店、北斗鎮「大盤大」超市等地；13至17日都曾至百果山四百崁步道活動，時間在清晨5時半至早上8時間。

為保護縣民安全，彰化縣長王惠美指示縣府團隊結合全縣26鄉鎮市，於今21日至23日連三天進行全縣大消毒，並呼籲民眾一起進行居家消毒工作，用漂白水（1:50調配比例）來擦拭桌椅、門把、開關、地板，若家有幼兒，玩具也要進行消毒，一起努力把環境做得更清潔，落實防疫，守護家園。

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