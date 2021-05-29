「漏接衛生中心電話」離職妹沒出門　一查號碼崩潰：我確診嗎

▲雙北增設機動篩檢站。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前一名工程師收到確診簡訊，所幸是烏龍一場，引發軒然大波！然而一名女網友透露，日前漏接一通電話，上頭竟是衛生中心的號碼，弔詭的是，一查號碼竟是傳真機的號碼，讓原PO感到恐慌，「超怕是要打來通知我確診什麼的，而且我也沒去做快篩啊！」

一名女網友在論壇《Dcard》崩潰表示，26日下午5時許，漏接一通未接來電，而上頭Whoscal竟l顯示「大同衛生中心」的號碼，讓原PO慌亂不已，「我也不住大同區，最近也沒去過大同區啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，自從4月離職後，就待在家防疫沒出門，而當下發現該通電話時，又過了營業時間，因此才沒有回撥詢問，事後原PO好奇一查該間衛生局電話，發現與傳真號碼為同一支，讓原PO莫名害怕，「超怕是要打來通知我確診什麼的，而且我也沒去做快篩啊，有人也接過衛生所的電話嗎？」

文章曝光後，底下網友也驚呼，「我也接過高雄的，但我根本不在高雄近期也沒去過，原來是打錯呀」、「我今天也有衛生局打電話來，因為前陣子疑似有跟確診者接觸到，但是我沒接到，是我同事有在群組分享，確認電話是一樣的，我的是02開頭的，沒有+866，給你參考看看」、「我今天也接到，結果是詐騙」、「詐騙集團可以竄改打進來的號碼啊」、「別緊張，我爸前幾天也有未接來電話，提心吊膽是不是被匡列，回撥後衛生所跟他說只是來提醒上次腸胃檢查報告陽性，要記得複診」。

有網友專業回應，「根據我自己在衛生所實習的經驗，我會建議你打回去詢問一下，但是也不用太擔心，因為其實有時候只是要提醒一些事情而已啦，如果真的回撥不放心的話，可以等他們再打過去給你，因為如果事情很重要的話，會再撥回去給你的」、「我之前在大同健康服務中心實習過，我們的確是會用傳真機打電話給個案」。

▲網友質疑是詐騙！（圖／翻攝Dcard）



本站曾報導《「假疫調真詐騙」手法曝光！網友挫咧等 阿中部長教一招反擊》，一名網友表示，近期接到一通電話，對方說自己被匡列在名單內，甚至要核對個資，包括身分證字號、出生年月日、全名，甚至說衛生局會再與他聯繫。隨後，因心生疑慮，打去衛生局求證後，才發現是詐騙集團的新手法。

對此，陳時中日前曾在記者會中表示，政府機關的疫調電話不會詢問太多個資，像是銀行帳戶、身分證號碼等，這些東西一定是傾向詐騙，若是要求民眾要先匯錢到某個地方，那一定是騙子；對於如何區分詐騙電話，他也提出，若是自己接到電話，一定會先問「我的接觸者是誰？」，弄清楚對方的疫調來源，才能分辨對方是否是詐騙集團。