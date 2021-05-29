獨／新北封城5月中就啟動盤點　侯友宜下午宣布演練檢討報告

記者羅婉庭／新北報導

疫情高峰開始至今，民進黨頻頻圍攻新北市政府任何決策，並將疫情失控、確診暴增原因歸咎於市長侯友宜「落後」，更質疑侯過去一整年都在「裝忙」。事實上，市府各機關在5月中上旬，就已針對去年訂定的封城兵棋推演內容，重新盤點更新，並視疫情變化，陸續啟動管制措施。新北市下午1600將召開防疫會議，公布兵推內容調整與檢討報告。





▲新冠肺炎疫情加劇，新北市各區陸續增設機動篩檢站。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜說，陸續成立的熱區防疫中心，就是為了升四級（擴大管制、區域封鎖）做準備。副市長劉和然進一步指出，現階段已經從紙上談兵，進入社區實戰演練，目前已啟動8個強化三級警戒熱區，今早內部會議也就近日執行中遇到問題檢討、改變。

至於檢討內容，劉和然說明，去年統整各國封城模式，融合台灣的狀況、因素後，新北市獨創「兵棋推演手冊」，隨後，北市、台中、宜蘭、花蓮、台南等縣市政府來索取、跟進。

劉和然表示，新北市經過去年的紙上演練、央北社宅兵推後，今年5月中開始，依照各個社區疫情程度為順序，分階段實際執行，並就執行面不斷調整，包括商家、橋樑、道路、醫療整備、區域聯防等。劉強調，萬一疫情持續升溫，中央突然宣佈進入四級警戒，新北市有8區經驗並修正，屆時才不會措手不及。

對於封城時間點與條件，侯友宜上午指出，29行政區都設立熱區防疫中心、實際訓練完畢後，就能升級。目前新北市29個行政區中，板橋、中和、新莊、三重、永和、蘆洲、新店、土城8區已陸續啟動強化三級警戒，共計14個熱區防疫中心。

樹林區、汐止區、鶯歌區、三峽區、淡水區、瑞芳區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、烏來區等21區尚未執行，未來將持續啟動。

新北市曾在去年兵推演練大規模社區感染，內容分為「擴大管制初期」、「擴大管制執行期」及「撤除擴大管制」3階段。

當時，主要疫情破口假設於人口密集度及確診人數較多的板橋區與中和區，兵推中進行視訊演練，依社區感染推想確診數達到一定程度時，就會報請中央下達緊急命令執行擴大管制，但實際上中央若下令封城就是全市封鎖，不會各區不同措施。

根據封城規範，民眾需禁足21天，依身分證尾數分流早、中、晚不同時段出門，每人每周限制3次外出購物，可以步行、騎單車或開車前往，但不得搭乘大眾運輸工具或計程車，違反者將依傳染病防治法第70條處3000至1萬5000元。

在大眾交通運輸規範方面，全天候管制對外136座橋梁、重要道路和車站，公車將會減少25%班次，一般民眾不得搭乘台鐵、高鐵，必要管制人員若需搭乘則需出示雙證件。





▲新冠肺炎影響，雙北進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）