　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／新北封城5月中就啟動盤點　侯友宜下午宣布演練檢討報告

記者羅婉庭／新北報導

疫情高峰開始至今，民進黨頻頻圍攻新北市政府任何決策，並將疫情失控、確診暴增原因歸咎於市長侯友宜「落後」，更質疑侯過去一整年都在「裝忙」。事實上，市府各機關在5月中上旬，就已針對去年訂定的封城兵棋推演內容，重新盤點更新，並視疫情變化，陸續啟動管制措施。新北市下午1600將召開防疫會議，公布兵推內容調整與檢討報告。

▲新冠肺炎疫情加劇，板橋增設機動篩檢站。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎疫情加劇，新北市各區陸續增設機動篩檢站。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜說，陸續成立的熱區防疫中心，就是為了升四級（擴大管制、區域封鎖）做準備。副市長劉和然進一步指出，現階段已經從紙上談兵，進入社區實戰演練，目前已啟動8個強化三級警戒熱區，今早內部會議也就近日執行中遇到問題檢討、改變。

至於檢討內容，劉和然說明，去年統整各國封城模式，融合台灣的狀況、因素後，新北市獨創「兵棋推演手冊」，隨後，北市、台中、宜蘭、花蓮、台南等縣市政府來索取、跟進。

劉和然表示，新北市經過去年的紙上演練、央北社宅兵推後，今年5月中開始，依照各個社區疫情程度為順序，分階段實際執行，並就執行面不斷調整，包括商家、橋樑、道路、醫療整備、區域聯防等。劉強調，萬一疫情持續升溫，中央突然宣佈進入四級警戒，新北市有8區經驗並修正，屆時才不會措手不及。

對於封城時間點與條件，侯友宜上午指出，29行政區都設立熱區防疫中心、實際訓練完畢後，就能升級。目前新北市29個行政區中，板橋、中和、新莊、三重、永和、蘆洲、新店、土城8區已陸續啟動強化三級警戒，共計14個熱區防疫中心。

樹林區、汐止區、鶯歌區、三峽區、淡水區、瑞芳區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、三芝區、石門區、八里區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、烏來區等21區尚未執行，未來將持續啟動。

新北市曾在去年兵推演練大規模社區感染，內容分為「擴大管制初期」、「擴大管制執行期」及「撤除擴大管制」3階段。

當時，主要疫情破口假設於人口密集度及確診人數較多的板橋區與中和區，兵推中進行視訊演練，依社區感染推想確診數達到一定程度時，就會報請中央下達緊急命令執行擴大管制，但實際上中央若下令封城就是全市封鎖，不會各區不同措施。

根據封城規範，民眾需禁足21天，依身分證尾數分流早、中、晚不同時段出門，每人每周限制3次外出購物，可以步行、騎單車或開車前往，但不得搭乘大眾運輸工具或計程車，違反者將依傳染病防治法第70條處3000至1萬5000元。

在大眾交通運輸規範方面，全天候管制對外136座橋梁、重要道路和車站，公車將會減少25%班次，一般民眾不得搭乘台鐵、高鐵，必要管制人員若需搭乘則需出示雙證件。

▲新冠肺炎影響，北市進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，台北市區人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎影響，雙北進入第三級警戒，民眾展現自律假日減少外出，人車稀少。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
佛光山喊捐50萬劑「嬌生疫苗」　陳時中回應了
單日創新高增21例死亡！陳時中：雙北之外「各縣市案例增加中」
今確診+校正回歸「共468例本土」　新北市224例最多！
快訊／單日21死再創新高「12例感染源調查中」　半個月來累積
快訊／再增21死！今日增確診「320例本土＋166例校正回歸
LIVE／陳時中遭爆「CDC開會拍板」放寬3+11　親上火線
獨／新北封城盤點5月中就啟動　侯友宜下午宣布演練檢討報告
快訊／台中大雷雨！　2地區「閃電訊號旺盛」防暴雨
男女學生教室「忘情衝刺12mins」！傳女主羞愧跳樓　學校回
管爺出手了！台大徵召「PCR設備」救校正回歸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

佛光山喊捐50萬劑「嬌生疫苗」　陳時中：感謝但仍要由中央跟原廠簽約

連急診室都不敢去？民眾黨發言人籲中央到前線看一下病床有多缺

獨／新北封城5月中就啟動盤點　侯友宜下午宣布演練檢討報告

羅智強批「鄭文燦比范雲還早」　允諾建言3+11對不起台灣人民

蔡英文喊話朝野團結　支持紓困4.0在6月4日啟動

林瑋豐「關係很好的姐姐」？　林楚茵：擔任立委後幾乎沒聯絡

新北真如中央所言有1183張空床？　侯友宜回應了！

疫情下最可靠的背影！陸軍化學兵全台大清消　臉上壓出「驕傲印記」

學校停課核銷仍要實體流程　王婉諭：主計、會計早該數位轉型

蔡英文感謝國人「疫情下的每個堅持」：在台灣的每一個人都加油！

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

34歲男戴口罩跑步下秒踉蹌暈倒　 當場失去生命跡象！警方CPR救回

宜蘭母女確診...全村600人篩檢　男怒砸酒瓶嗆燒房：害死全村人

台語怒轟中央「阿達馬孔固力」　柯文哲：不可能有幾百張空床

柯震東深夜直播曝「曾想娶蕭亞軒」　認「最愛李毓芬」：是我還不夠好！

許維恩加入Go Red直播羞「剛洗完澡」　郭彥均問：什麼時候辦婚禮？王家梁「現在誰敢來」

佛光山喊捐50萬劑「嬌生疫苗」　陳時中：感謝但仍要由中央跟原廠簽約

連急診室都不敢去？民眾黨發言人籲中央到前線看一下病床有多缺

獨／新北封城5月中就啟動盤點　侯友宜下午宣布演練檢討報告

羅智強批「鄭文燦比范雲還早」　允諾建言3+11對不起台灣人民

蔡英文喊話朝野團結　支持紓困4.0在6月4日啟動

林瑋豐「關係很好的姐姐」？　林楚茵：擔任立委後幾乎沒聯絡

新北真如中央所言有1183張空床？　侯友宜回應了！

疫情下最可靠的背影！陸軍化學兵全台大清消　臉上壓出「驕傲印記」

學校停課核銷仍要實體流程　王婉諭：主計、會計早該數位轉型

蔡英文感謝國人「疫情下的每個堅持」：在台灣的每一個人都加油！

快訊／台中確診爆增再+43例本土　市府15:00公布染疫足跡

校正回歸166例！5／24「505例最多」　縣市分佈出爐

佛光山喊捐50萬劑「嬌生疫苗」　陳時中：感謝但仍要由中央跟原廠簽約

單日創新高增21例死亡！陳時中：雙北之外「各縣市案例增加中」

快訊／居隔戶叫外送付現金！外送員憂染疫提求償　衛生局打臉

睡不好、注意力無法集中？來點「白噪音」什麼都好辦

任時完突直視：潤娥，很美了～　好友私下對話曝光⋯粉絲直呼瘋了

怕爆！廣達宣布下周一恢復「全員公司上班」　員工接通知超擔心群聚

中油嘉義人力訓練所被徵調為檢疫所　衛生局：加強清消與動線管理

快訊／單日21死再創新高「12例感染源調查中」　半個月來累積87死

貓咪「遠距上課」硬塞鏡頭打哈欠　 萌樣笑翻全班同學！網：要重修

政治熱門新聞

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

封城？　侯友宜：新北29區實戰演練完就能升級

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

快訊／新北再啟動7升級警戒區：禁止聚會、高密度巡邏、嚴抓不戴口罩

新北新增7熱區防疫中心　侯友宜曝：「升級」演練

蘇貞昌：2度申請紓困者「直接入帳」

雙北升四級？柯文哲週日兵推　侯友宜等中央下令封城

快訊／雙北一起封城？　侯友宜：中央要下令區域聯防

快訊／國小以下孩童、國高中特教生「每人領1萬」　估250萬人受惠

新北紓困方案懶人包　月薪低於3.9萬可領1萬

即／眼球中央電視台：與林瑋豐終止勞務關係

疫情有控制住　柯P指示研議「撲滅戰」

快訊／元大銀1同仁確診！　金融業49人染疫

更多熱門

相關新聞

疫情讓消費者轉向數位商務　Visa點出3大購物新趨勢！

疫情讓消費者轉向數位商務　Visa點出3大購物新趨勢！

疫情改變消費者行為，全球數位支付領導企業Visa觀察到「感應式支付」成為疫情期間健康和安全的重要考量，以及交易管道，為了因應消費者的隨時需求即刻下訂的電子商務體驗，提升消費者對遞送速度與品質的期待。

蔡英文喊話朝野團結　支持紓困4.0在6月4日啟動

蔡英文喊話朝野團結　支持紓困4.0在6月4日啟動

關鍵字：

新冠肺炎疫情台灣防疫侯友宜防疫

讀者迴響

熱門新聞

星國名醫批陳時中：難道要6月中才會醒？

5人家裡1餐花85萬！屋主出30萬　群聚怎麼罰大曝光

小薰遭詐騙！戶頭只剩378元

即／新北「4級兵推」規則曝：全市禁足21天

首例！高雄確診男自曝足跡：病毒到我這就好

第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下擬每人1萬

台灣姊弟亂倫片引網議！33歲女把小8歲弟弟當男友

封城？　侯友宜：新北29區實戰演練完就能升級

教室12分嘿咻片瘋傳！校方查人與人連結

快樂缺氧來不及呼救　 2招可自救

陳時中遭爆是「放寬3+11」關鍵人物　陳宗彥根本沒出席會議

出門買菜憂病毒帶回家　醫授「4關鍵」保證安全

二哈遭裝袋掛門！89流氓臉嚇壞網

快訊／新北紓困方案出爐！ 月收低於3.9萬就可領1萬

網紅私刑制裁街友！製「酒精水球」不戴口罩就砸

更多

最夯影音

更多
萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD

萌娃睡覺「卡縫」淡定揮小手求救　爸被媽喊醒：你卡住怎麼不出聲XD
被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

被通知陽性崩潰「我哪裡染疫的？」想到小孩不捨落淚...揭檢疫所生活

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

鹿希派「露鳥直播」Sandy只想著收錢XD　憲哥一來..她開金口跟弟弟合唱《屋頂》

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

柯文哲穿隔離衣進第一線畫面曝　視察北市醫院嘆：醫護辛苦了！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

白髮伯買飯「口罩戴一半」狂咳嗽　只因等太久...老闆怒：不賣你啦！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面