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第一波紓困金最快6／4入帳　薪資補貼2萬、12歲以下每人1萬

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

▲行政院推出紓困4.0。（圖／行政院提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

行政院近日陸續公布紓困4.0方案，在企業對員工的部分，給予40%的薪資補貼，以2萬做為上限做補助。此外，在家庭補貼部分，12歲以下孩童家庭，每位孩童領1萬元現金補助，估計250萬人受惠（12歲以下國小以下孩童約245萬人，國、高中特教學生則為5萬人）。

針對紓困流程與時間，行政院證實，只要去年已符資格已有填過申請資料的人，「在最短時間內直接匯入帳戶、並即時通知，無需再經申請程序」。此外，新申請者部分，行政院也要求做好線上申請和後端資格審查的設計，降低臨櫃申請人流及接觸，也減低行政負擔。

行政院指出，立法院預定31日針對紓困條例進行修法審查，如果順利通過，行政院在6月3日就會通過特別預算，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳

▲▼一張表看懂紓困4.0（圖／ETtoday）

▲一張表看懂紓困4.0（圖／ETtoday）

立法院會31日預計三讀通過延長「新冠肺炎紓困特別條例」到2022年6月，追加2,100億至6,300億元。在紓困措施方面，國發會主委龔明鑫昨（27日）指出，企業員工薪資的補貼做法，直接以2萬做補貼，從優、從速，省去審查過程的成本跟時間。

龔明鑫指出，以去年的基礎，對於中低收入戶每個月會加碼1500元，3個月4500元。完全沒有保險、相關急難紓困的，是1萬到3萬的額度。無一定雇主的自營工作者，每個月發給1萬元的補助金，3個月總共3萬。

農漁民的部分是1萬元紓困金，若是甲級漁工有參與職業工會，就跟職業工會是一樣，每個月1萬、3個月總共3萬。另外，包括交通部轄下的導遊、領隊、計程車、遊覽車司機，每個月1萬、3個月總共3萬

針對產業影響部分，這次雖然製造業沒有很大影響，幾乎集中在內需型的消費服務業，會從寬、從優認定，企業對員工的部分，給予40%的薪資補貼，以2萬做為上限做補助，這2個月會盡快發放，原則上這樣做設計。

除了預算部分，還有非預算協助的貸款部分。經濟部的相關措施，如紓困貸款、延長貸款、利息補貼等，會持續做到年底。特別針對央行對中小企業的貸款部分，去年總共額度是3000億，現在再加碼1000億，總共是4000億額度

另外勞工紓困貸款部分，上一次要支持的是50萬人，現在再加碼50萬人，大概有90幾萬的人受惠，今天再度提撥，「額度上是500億，可以讓50萬名勞工申請，每個人是10萬元，也有利息上的補貼」。

稅負部分，小規模營業的很多都停掉，原來用認定課徵的基本上就不課。除此之外，有些受衝擊的產業，在繳稅期間是否可以延緩，院長也裁示財政部評估延緩或分期繳納，讓企業保有現金流能度過難關。會陸續把這些資訊整理好跟外界說明。

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▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

▲▼行政院紓困4.0。（圖／行政院提供）

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