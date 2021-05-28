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日本議員證實！自民黨準備向政府提案　最快下月提供AZ疫苗給台灣　

▲▼▲英國製阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗。（圖／路透）

▲英國製阿斯特捷利康（AstraZenecaAZ）疫苗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

日本《產經新聞》獨家消息指出，日本當局有意提供部分AZ疫苗給台灣，日本參議員佐藤正久也證實了此項消息，並在推特發文表示，日本必須要報恩，該建議案最快下周就能提供給日本政府，疫苗最快可能在6月就能送達台灣。

自民黨參議員、台灣關係委員會負責人佐藤正久向《路透社》證實此項消息，並在推特發文表示，「日本在口罩不足的時候，從台灣接收了兩架大型噴射機量的口罩，現在必須要報恩。」他指出，從雙方相互支援的觀點來看，日本應儘快提供疫苗給台灣。建議案將於下週完成黨內程序後，呈送日本政府。

自民黨外交部會28日上午召開會議，就黨內「台灣政策研討專案小組」對日本政府的建議案大致達成共識，將建議政府把已購買的AZ疫苗儘速提供給台灣。

建議案也提到，應加強與台灣半導體相關產業合作、協助台灣參與世界衛生組織（WHO）和聯合國氣候變化綱要公約締約國會議（COP），並在防災與海難救助上強化合作。

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