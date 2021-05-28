快訊／發現金！250億「家庭防疫補貼」　一次性定額現金補貼

記者陳家祥／台北報導

行政院發言人羅秉成28日表示，針對6月4日後預計展開的紓困作業，行政院長蘇貞昌於今早7點半召開防疫紓困會議。為因應疫情發展影響，針對家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，決定防疫期間一次性定額現金補貼，以減輕父母的育兒負擔。

蘇貞昌在會中拍板的新決定是12歲以下孩童家庭每位孩童領1萬；0至12歲以及國高中特教學生，初估大概250萬人，預算約250億。

蘇貞昌認為，在考量政府財政、減輕育兒家庭在防疫期間的負擔下，希望能針對家中有國小以下孩童與國、高中身心障礙、特教學生的家庭，酌予一次性定額現金補貼。若能獲得立院支持，後續也請教育部和衛福部做好相關受理和發放的流程設計。

蘇貞昌也指出，去年疫情發生後，政府展開之紓困作業，計有524萬人獲得現金補助、142萬人獲得貸款補助，701萬人得到相關負擔減免，共約1367萬人得到政府紓困的協助。

蘇貞昌強調，因為去年的紓困及時，才能讓台灣迅速走出難關，使受衝擊產業降低損失，在防疫、振興的成功加乘下，創造台灣在全球疫情下一枝獨秀的經濟成長。

▼蘇貞昌主持防疫紓困會議，裁示多項補貼措施。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

其他人也看了這些新聞...

► 有感紓困！蘇貞昌砸250億發「家庭防疫補貼」 家有國小以下學童都可領

► 蘇貞昌宣布：若修法順利，第一波紓困資金6月4日快速入帳

► 紓困4.0懶人包 企業薪資補貼2萬、勞工可貸10萬、中小企業千億貸款