桃機1外包商確診　候機室、足跡動線大消毒！工程喊卡

▲桃機驚傳外包商確診，桃機公司指出，已針對足跡完成徹底清消，相關工程人員均居家隔離中。（資料照／記者沈繼昌攝，與新聞地點無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場驚傳外包商確診！桃機公司指出，5月20日接獲承包商通報確診個案，曾在機場外與友人（通報確診者）有接觸紀錄，桃機公司隨即針對其辦公區、廁所、吸菸區等活動範圍進行預防性清消作業、封閉吸菸區，該工程也暫時停工，所有人員配合疫調、居家隔離14天，另透過航廈監視器確認個案工程活動區域與動線，二度大規模深度清消。

據指出，外包商確診個案曾在5月13到朋友處聊天，5月20日被衛生局告知朋友確診，桃機公司查出，經過通報後定位確認，確診者足跡曾在管制區空側機坪旁吸煙區，疾管署也到確診者經過足跡處進行疫調。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃機公司表示，個案為承攬桃園機場照明與設備改善工程廠商的1名外包商工程人員，5月19日進入機場施工時體溫正常全程戴口罩；5月20日接獲承商通報曾在機場外與友人（通報確診）有接觸紀錄，桃機公司要求該員勿到班並立即對承商辦公區、廁所、吸菸區等活動範圍進行清消作業，同時封閉吸菸區。

此外，5月22日通報該工程人員為確診個案後，桃機公司隨即暫停該工程，相關工程人員配合疫調進行居家隔離14天，桃機公司透過航廈監視器確認個案工程活動區域與動線，再次進行深度清消作業。

桃機公司強調，個案施工與活動區域在第二航廈D1、D2候機室，5月19日施工期間候機室已申請關閉進行施工，並無旅客出入使用。桃機公司已檢視航廈室的內非必要工項，要求承商暫停施工，嚴格控管所有廠商，加強宣導防疫作業以確保工作人員安全與旅客健康。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►桃園8人圍麻將桌「談事情」 超過室內5人限聚令統統開罰

►15萬劑莫德納疫苗將抵台 鄭文燦：配多少都在最短時間內施打

►桃園男陳屍租屋處...生前疑似發燒腹瀉+嗅覺喪失 相驗結果出爐