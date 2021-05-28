女兒遠端上課！畫面見「長髮女大頭」媽罵：還再看鬼片…真相笑噴

▲媽媽以為女兒在看鬼片 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

本土疫情升溫，進入第三級防疫警戒，各級學校均全面停課，改採線上學習，一名媽咪表示，早上看到女兒在客廳邊看著平板螢幕邊吃早餐，模樣非常認真，而螢幕上出現一名長髮女子的大頭，她看到後忍不住開罵「還不快準備視訊上課，還再看鬼片」，結果女兒回了一句話，讓她瞬間呆住，貼文一出網友全笑翻。

有網友昨（27）日在臉書「爆廢公社」寫道「又傳災情」，並貼出一張LINE對話截圖，一名母親分享早上發生的糗事，早上準備上線辦公，走到客廳看到女兒邊吃早餐，邊看著平板螢幕，畫面上出現一名長髮女子的大頭，只露出額頭、眼睛和鼻子，而且臉上還面無表情。

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她以為女兒在看鬼片，便忍不住開罵，「還不趕快準備視訊上課，還再看鬼片」，結果女兒回頭說了一句「媽，那是英文老師」，她瞬間呆住，原來是一場誤會，「我女兒英文應該會重修吧」。

貼文一出，網友們全笑瘋，「Mic有關起來就沒事，沒關，那就這樣吧」、「你女兒可能到20歲都還沒辦法畢業了」、「一瞬間，我也以為是看鬼片」、「我笑到噴淚」、「這是最近的少數正能量，笑慘」、「我的英文老師好像也長這樣」、「女兒的臉一定尷尬爆炸」、「老師看到會想哭」。