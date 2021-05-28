趙少康批陳時中哭無法解決問題：蔡英文接指揮官、防疫效法柯文哲

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

原定今（28）日解除三級警戒，但國內本土疫情卻未見好轉，民怨四起。中廣董事長趙少康呼籲，立即撤換衛福部長陳時中任中央流行疫情指揮中心指揮官，改由總統蔡英文親上陣，且在防疫作為上，衛福部應效法台北市長柯文哲。另外，對於陳時中日前在記者會上哽咽一事，趙少康直批，哭根本無法解決問題。

趙少康28日在臉書開門見山直批，「本土新冠肺炎疫情止不住，陳時中在記者會上公開落淚，但哭根本無法解決問題。比起陳時中，警察、第一線醫護、新冠肺炎的受難家屬才應該哭，到底讓疫情失守，出現這麼大的破口是誰造成的？又是孰令致之？」

「台灣四面環海，守住桃園機場就等於守住全台，但陳時中連一個機場都守不住，有什麼好哭的？」趙少康斥責，台灣疫情會瞬間失控，就是因陳時中自大、剛愎、遲緩、吹牛、洋洋得意、志得意滿，不做快篩也不做普篩，無法有效圍堵，中央不做還不准地方縣市做。

趙少康指出，看金門就是最好的例子，先拆了金門的篩檢站，被輿論撻伐後又說「要民眾自願才可以做」，自願做的篩檢怎麼有效防堵疫情？

趙少康表示，今年2月，陳時中還在備詢時炫耀「現在的問題是，世界怎麼跟得上台灣？」2月還投書英媒「台灣可以幫助全世界」，顯見陳志得意滿、光環享盡，但疫情一爆發，潮水退了就知道誰沒穿泳衣，陳時中一直以來洋洋得意、誇下海口的超前部署也被證實根本就是一場空，什麼都沒部署。

「因此我主張應該撤換陳時中，由蔡英文跳下來擔任防疫總指揮。」趙少康認為，此時，只有蔡英文可以調動各部會、調動軍隊，才能領導全體國人打這場「無煙硝戰爭」，此刻新冠病毒已經入侵台灣、全境擴散，請蔡英文不要再躲在總統府小編的哏圖後面，哏圖無法治國。

「蔡英文看到每一個因為新冠病毒而死的人民難道不心痛？看到台大醫院呼喊醫療崩潰，難道她無動於衷？因為等不到病房而死在家裡的民眾，他們家屬的哭泣，總統，妳聽到了嗎？」

至於對政府防疫作為，趙少康則提出6大具體呼籲：第一、不要中央集權，要中央放權；第二、疫苗應該多多益善，應該讓地方政府、企業進口疫苗；第三、就算中國要給台灣疫苗，一樣要通過衛福部審核，不是說進就進，中國想捐就捐，一切按程序。

第四、必須開放個人、公司機構、學校購買快篩試劑，並開放離島登機前就要提供3日內的篩檢陰性證明，怕偽陰而不抓陽就是因噎廢食；第五、中央必須部署輕症收治中心，減輕醫院負擔；第六、衛福部應效法柯文哲，號召離退醫護人員協助，並盤點離退醫護需要的一切必須設備，給醫護充足的醫療資源。

趙少康疾呼，大敵當前防疫為重，請蔡政府不要在疫苗問題、防疫作為上大搞認知作戰及政治操作，認知作戰打不贏病毒，把在野黨當成敵人，又一面高喊團結防疫，豈不自相矛盾？