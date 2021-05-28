陳時中坦言放寬「3+11」由陳宗彥主導　民眾黨質疑：沒有醫學專業

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委范雲日前遭在野黨指控，疑似施壓交通部鬆綁機組員防疫措施，讓機師由原本的「5+9」調整為「3+11」，導致防疫出現破口。對此，台灣民眾黨立法院黨團28日指出，「3+11」決策的關鍵會議，就是由中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥所主持放寬。

民眾黨團指出，這波本土疫情，從病毒基因定序來推論，很明確就是起源於機師檢疫期限放寬至「3+11」天，以及諾富特飯店的管理疏失，所導致的超大破口。

民眾黨團表示，本來希望指揮中心能提供相關會議紀錄，但截至目前為止，都只有應付了事的紙本說明，由於中央政府遲遲不給答案，台灣民眾黨立委邱臣遠28日也再次詢問中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。

對此，陳時中回應，「當然不是我推責任，這會議不是我主持的」，這一次（3+11決策）有沒有專家參與，「這會議不是我主持的，所以我不清楚」。

陳時中也坦言，該場會議應該是副指揮官陳宗彥所主持，「有關邊境，他是負責邊境相關的事務」。

民眾黨團說，真相終於大白，主持會議的陳宗彥副指揮官，就是「3+11」決策的靈魂人物之一。

民眾黨團指出，陳宗彥眾所皆知是「打假專家」，每天上午準時召開記者會澄清假消息。但是翻開他的背景，內政部政務次長、都市計畫專家，沒有任何醫學專業，為何可以主導放寬機師檢疫時間。

台灣民眾黨立委高虹安也追問，新冠肺炎在發病前一週傳染力最高，許多人認為將機師檢疫期限放寬至「3+11」天，就是疫情的最大破口，但這樣的和公衛專業息息相關的政策決定，竟然是由內政專業的陳宗彥決定。

高虹安質疑，決策會議中到底有沒有公衛專家參與，陳時中不能推卸責任，身為指揮官，會議紀錄難道不用簽名拍板。

民眾黨團要求，對於這個關鍵性的決策，過程應該公開透明給社會大眾檢視，民眾黨團已經追問了兩週，請指揮中心不要躲在范雲背後，要儘速提供會議紀錄。

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