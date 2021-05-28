客運工會請命施打公費疫苗遭拒　游淑慧怒轟：恐成華航諾富特翻版

▲游淑慧憂心，大眾運輸從業人員容易接觸到不特定人群，染疫風險高。（資料照／記者姜國輝攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市議員游淑慧28日在臉書爆料，汽車客運工會為「第一線駕駛員」請命希望公費施打疫苗，但昨天收到衛福部回文，卻被拒絕；她認為，這樣恐怕會成為華航機師以及諾富特飯店群聚案翻版，並批評，「如果連公眾服務和接觸的從業人員都沒得打，也不要再扯台灣疫苗夠。」

游淑慧指出，之前外界質疑華航機師以及諾富特飯店群聚案會接連爆發，是因為疫苗接種順序上出現問題所導致；但指揮官陳時中受訪不滿地認為「有意見的人，那時候為什麼不講？」結果卻被桃園機師職業工會打臉，說早就發函多次提醒過。

如今，游淑慧發現同樣的狀況再次翻版，汽車客運工會為「第一線駕駛員」請命希望公費施打，昨天收到衛福部回文，同樣被拒絕，無奈心急下，深怕自己成為機師破口翻版。

游淑慧反問「早說有用嗎？」如同航空機組人員一樣，客運、火車等大眾運輸從業人員， 他們都是公眾服務的一環，每天接觸到不特定的群眾 ，比一般人被傳染的機會更大，尤其在台灣已確定爆發社區感染，客運或公車駕駛的風險不小於國際航空的機組人員，所以他們當然符合公費施打第三類「高接觸風險第一線工作人員」，讓他們優先施打不只是在保護他們個人，更是保護同車乘客，確保台灣的行車安全。

游淑慧也說，同性質工作的台北捷運公司同仁，也陸續有確診病例出現 ，但他們同樣也面臨無疫苗可打、風險曝露的危機，工作人員焦慮、乘客更驚慌！若一個客運或公車駕駛確診，要匡列多少人？

游淑慧認為，如果連公眾服務和接觸的從業人員都沒得打 ，也不要再扯台灣疫苗夠，把口水和梗圖花在畫疫苗大餅上，無助防疫與安全，打的到才是真的。

▼游淑慧爆料，公車司機若不納入接種對象，恐成為華航諾富特群聚感染翻版。（圖／翻攝游淑慧臉書）

