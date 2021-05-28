首批15萬劑莫德納疫苗今下午運抵桃機　優先條件出爐！

記者黃翊婷／綜合報導

首批15萬劑莫德納疫苗由華航疫苗專機負責載運，自盧森堡啟運後，預定於28日下午3時50分抵達桃園國際機場。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這批疫苗會先開放給第一類醫護人員施打，讓一線人員獲得保護，進而使醫療量能得以保存。

▲首批莫德納疫苗將在28日下午運抵桃園機場。（示意圖／記者李毓康攝，非本班機）

繼上週41萬劑AZ疫苗抵台之後，陳時中27日晚間臨時記者會宣布，首批15萬劑莫德納疫苗預定要在28日下午3時50分運抵桃園國際機場，這批疫苗為供應商承諾供應505萬劑的一部分，待完成通關程序後，會直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，估計時間不會超過兩週。

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至於哪些人可以優先接種新疫苗，陳時中表示，這批疫苗會先開放給第一類醫護人員，讓一線人員獲得保護，進而使醫療量能得以保存，在患者治療部分比較不會有人力不足的現象，這是非常重要的事情。

據了解，指揮中心今年2月8日與美國莫德納（Moderna）公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約，此款疫苗為多劑型包裝（每瓶10人份），存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94％。

▲ 莫德納疫苗保護力約94％。（圖／路透）

而依據莫德納25日公布的臨床試驗數據顯示，研究人員將3732名青少年（12至17歲）分為兩組，三分之二的人接種莫德納疫苗，另外三分之一的人施打安慰劑，結果發現，在施打第2劑疫苗之後2週，接種組沒有任何人染疫，安慰組則出現4例確診，若以莫德納成人臨床試驗的病例定義，疫苗對青少年的防護力堪稱百分之百。

莫德納公司後續也將在6月向美國食品暨藥物管理局（FDA）及全球相關機構，提交關於青少年施打疫苗的研究結果，並積極爭取緊急使用授權。