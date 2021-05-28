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社會 社會焦點 保障人權

網傳高雄酒店小姐染疫確診！警循線找到PO文女怒「消息攏假的」

▲▼ 高雄警方查獲有人在網路上散佈疫情假消息 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲網路出現疫情假訊息指稱高雄有酒店小姐染疫。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情持續延燒，昨（27日）中央流行疫情指揮中心公布新增401例本土個案、校正回歸266例，但高雄卻傳出有人在網路上散佈「不實疫情假訊息」，經了解這起事件發生在14日，三民一分局員警發現有民眾在網路平台上發布「高雄某酒店有小姐確診，麻煩各位最近不要跟有去某酒店的接觸碰面」、「世界末日」、「扯…天佑台灣」等訊息，由於這項訊息與中央發布的確診訊息不相符，警方認定是假訊息，循線找到發文女子依法查辦。

▲▼ 高雄警方查獲有人在網路上散佈疫情假消息 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一名王姓女子透過社群軟體發佈酒店小姐染疫的假訊息。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，由於這項不實疫情假訊息，附上了疑似是酒店小姐的照片，模樣儘管經過馬賽克，還是可以看得出來十分甜美，而這項高雄某酒店有小姐染疫的訊息，經過在網路上轉傳、散佈，恐怕已經有不少人閱讀過，三民一分局事後查閱中央疫情中心訊息及店家，都未接獲相關通報及確診訊息，因此研判該訊息為「染疫假訊息」。

三民一分局為此迅速成立專案小組，過濾這個散佈訊息的帳號資料並比對相關照片，最後循線通知帳號持有人王姓女子到案說明，詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

▲▼ 高雄警方查獲有人在網路上散佈疫情假消息 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄一名王姓女子透過社群軟體發佈酒店小姐染疫的假訊息。（圖／記者黃子倩翻攝）

三民一分局呼籲，目前疫情嚴峻，不實疫情訊息嚴重危害社會安定，造成民心惶惶，本分局將持續積極查辦疫情假訊息案件；提醒民眾識別網路資訊時，「任何防疫相關政策及訊息，應均以權責機關公告為主」，在確認訊息真確性之前，切勿轉發散布，以免觸法。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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