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柯建銘證實助郭台銘買BNT疫苗　礙於政治因素「臨門一腳又破局」

▲永齡基金會創辦人郭台銘出席台大癌醫質子治療系統吊裝典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，傳出鴻海集團創辦人郭台銘有意引進上海復星BNT疫苗到台灣，民進黨立法院黨團總召柯建銘27日證實，非常感佩郭台銘協助國家的疫苗問題，「我有跟他一起處理這個過程，我非常佩服他」，本來幾乎快要成功，卻礙於政治因素「臨門一腳又破局」。

國內疫情險峻，總統蔡英文日前表示，7月才有第一批國產疫苗可以施打，日前傳出郭台銘有意引進上海復星BNT疫苗到台灣，永齡基金會執行長劉宥彤27日上午代替郭台銘出面提出3點回應，強調政治要為經濟服務，以現在台灣疫情的情況，真正解決的辦法還是要有疫苗。

對此，柯建銘今天下午受訪時表示，疫苗是現在最重要的問題，全國各縣市都一樣，政府、執政團隊也是整天在拚疫苗，並非個別縣市長可以自己申請，疫苗必須由中央統籌，因為其中牽涉到安全性、法律性以及政治性的問題。

▲▼立法院臨時會 朝野協商中央政府預算 待審查各單位主管及幕僚大集合等待 游錫堃 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

柯建銘透露，過去他曾與上海復星談過，要從德國進口疫苗一事，但是臨門一腳又破局了，「我相信這幾天以來，我算少數真正有處理過的」，而且也跟對方也談了很多，幾乎快要成功了，最後就是礙於政治因素。

柯建銘強調，截至目前為止，有秩序的安排疫苗進口，這些都已經在軌道上，大家都很清楚，政府比誰都積極、更在意疫苗，「所以不要說買不到疫苗就是施政無能」，或是進行攻擊與內部分化，甚至是留言亂傳，相信大家都是同樣一條心，朝野要同島一心，共同面對問題、解決問題。

柯建銘也呼籲，在疫情當前的時刻，國人要共同團結，行政院會在13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案後，就馬上送到立法院審議，希望朝野協商能夠如期完成，並且在31日完成三讀，「否則這是國家的災難」。

談及是否曾與郭台銘討論疫苗採購一事，柯建銘則表示，他不會迴避這個問題，兩人的確有共同處理疫苗問題，非常感佩郭台銘對國家的疫苗問題，盡了很大的力量，「我有跟他一起處理這個過程，我非常佩服他，他運用所有力量解決國家問題」。

柯建銘也說，台灣也很多企業界，也想幫國家在國際間搶疫苗，包括英國的AZ，美國的莫德納（Moderna）等，假如企業界能夠運用自己的力量買到疫苗，並且納入國家的整體規劃，政府當然非常歡迎。

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